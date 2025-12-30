محافظ الشرقية يُشارك اجتماع مجلس جامعة الزقازيق ويُثمن دور الجامعة في أداء رسالتها التعليمية

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إجتماع مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا ، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، واللواء أركان حرب دكتور سمير فرج عضو المجلس من ذوي الخبرة ، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة ، وعمداء الكليات، وذلك بقاعة إجتماعات الجامعة.

بدأ الإجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها ، ثم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة، بالشؤون الإدارية بالجامعة.

وخلال الإجتماع، تم إستعراض مشروع تنفيذ الهوية البصرية لجامعة الزقازيق ، بما يتماشى مع الهوية الوطنية والحضارية والتراثية لمحافظة الشرقية ، مع إضفاء لمسة جمالية وحضارية ، إلى جانب إستعراض إستعدادات كليات الجامعة لإستقبال الطلاب لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

كما قدم محافظ الشرقية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرئيس جامعة الزقازيق ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٦، كما هنأ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

أكد المحافظ أن مراكز ومدن المحافظة تشهد حملات مكثفة على مدار الساعة لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع والطرق الرئيسية، مع إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المقررة، وكذلك ضبط مركبات التوك توك المخالفة، بما يسهم في إعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي.

كما إستعرض محافظ الشرقية جهود المحافظة في أعمال تطوير الشوارع الرئيسية، والتي تشمل أعمال رصف وتوسعة شارع سعد زغلول الرئيسي بمدخل عاصمة المحافظة ، بدءًا من جامعة الزقازيق وصولاً لميدان التحرير ، مشيرا إلى أن المحافظة تستقبل عام ٢٠٢٦ بمتابعة ميدانية لمعدلات الأداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والبالغ عددها ٨٥٥ مشروعًا ، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٣٠ مليارًا و٧٠٠ مليون جنيه ، بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

ومن جانبه، رحب الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق بمحافظ الشرقية، مثمنًا حرصه على المشاركة في إجتماع مجلس الجامعة، ومؤكدًا إستمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لدعم وتنفيذ خطط التنمية بمختلف القطاعات، موجهاً الشكر "لمحافظ الإقليم" على جهوده في تذليل كافة العقبات الخاصة بتوصيل الكابلات الكهربائية لمستشفى السلام الجامعي الجارى إنشاؤه والمُقام على مساحة ٢١ ألف و٧٦٦ متراً مربعًا، والذي سيساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للطلاب والمواطنين من أبناء المحافظة.