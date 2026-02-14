قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
iOS 26.3 يحقق حلم مستخدمي آيفون بميزة طال انتظارها

iOS 26.3
iOS 26.3
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة آبل Apple، التحديث الجديد لنظام التشغيل iOS برقم 26.3 للجمهور، ويختلف هذا الإصدار عن iOS 26.2 الذي حمل العديد من المزايا الجديدة، إذ يأتي iOS 26.3 بمزايا أقل نسبيا، في إطار سياسة الشركة المعتادة التي تقدم خلالها الميزات الأساسية في الإصدار الرئيسي خلال الخريف، مع إضافة تحديثات ثانوية لاحقا.

آبل تطلق iOS 26.3 مع ميزة نقل البيانات لأندرويد

عادة ما يكون نقل البيانات من جهاز لآخر مهمة معقدة للمستخدمين الذين يبدلون بين iOS وأندرويد، ومع اتفاق شركتي آبل وجوجل على تسهيل هذه العملية، أضافت آبل خيارا جديدا ضمن الإعدادات باسم نقل البيانات لأندرويد Transfer to Android.

بعد اختيار هذا الخيار، سيطلب من المستخدم وضع جهاز آيفون بجانب جهاز أندرويد المستهدف، ليبدأ بعدها نقل البيانات مثل التطبيقات، والصور، والرسائل، ورقم الهاتف، لكن بيانات الصحة، والأجهزة المقترنة عبر البلوتوث، والعناصر المحمية، لا يمكن نقلها عبر هذه الطريقة.

إشعارات للأجهزة القابلة للارتداء من طرف ثالث

كان من المتوقع في إصدارات السابقة iOS 26.1، أن تعمل آبل على تحسين توافق آيفون مع الساعات الذكية من شركات أخرى، ورغم ظهور الميزة في بيتا iOS 26.3، إلا أنها لم تتوفر في الإصدار العام، وكانت ستتيح عرض الإشعارات على أجهزة غير آبل مع تعطيل إشعارات Apple Watch، بحيث يعمل النظام مع جهاز واحد فقط في الوقت نفسه.

آبل تطلق iOS 26.3 مع ميزة نقل البيانات لأندرويد

حماية موقع المستخدم 

أضاف التحديث الجديد ميزة لمستخدمي أجهزة آيفون المزودة بمودمات C1 وC1X تساعد على إخفاء الموقع الدقيق للمستخدم عن شركات الاتصالات، الميزة تدعم في البداية عددا محدودا من شركات الاتصالات، مع توقع توسيعها في المستقبل لتشمل المزيد.

طريقة التحديث إلى iOS 26.3

يمكن تحديث النظام يدويا من خلال فتح تطبيق الإعدادات، ثم عام، ثم تحديث البرنامج، إذا كان التحديث متاحا، يمكن تثبيته مباشرة من هناك، أما إذا كانت ميزة التحديث التلقائي مفعلة، فلن تحتاج إلى أي خطوة إضافية، حيث يقوم النظام بالتحديث تلقائيا.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

