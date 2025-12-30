الشرقية: حصر 149 مبنى ذو طراز معماري و112 موقعا أثريا بطابع دينى| صور

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أهمية دور إدارة التراث الحضارى بالديوان العام فى وضع رؤية لتحسين الصورة البصرية لشوارع و ميادين المحافظة من خلال إشرافها الكامل على تنفيذ تطوير وتجميل الشوارع والميادين العامه بوضع التماثيل واللوحات الجدارية التى تزينها تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة ومن خلال الندوات والرحلات التثقيفية و التوعوية التى تقوم بها لرفع الوعى الأثري لطلاب المدارس.

وأوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ علي إهتمام وحرص المحافظة علي تنفيذ البرامج السياحية الهادفة إلى تعزيز الوعي السياحي لدى أبناءها، للتعريف بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، مشيرة إلى أن الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية قد أعدت برنامج لتنمية الوعى السياحى لأبناء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعى الأثرى بوزارة السياحة والأثار وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

واستعرضت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى مجهودات الإدارة خلال عام ٢٠٢٥م حيث أشارت إلي أنه تم الإنتهاء من تطوير ميدان الحصرى أمام السجل المدنى فى نطاق حى ثانى بمدينة الزقازيق وتطوير الميدان أمام كوبرى سوارس بنطاق حى ثانى بمدينة الزقازيق وبلغ إجمالي المباني المدرجة بسجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز حتى ديسمبر ٢٠٢٥م عدد (١٤٩) مبنى وتم حصر عدد المواقع الآثرية بنطاق المحافظة حيث بلغ العدد الكلى للمواقع الآثرية ذات الطابع الدينى بالمحافظة بإجمالي ١١٢ موقع اثرى

وأشارت مديرة إدارة التراث الحضارى إلى أنه في إطار المحافظة على الهوية الوطنية وترسيخ قيم الإنتماء لنشأة جيلا من الشباب الواعى بقيمة المواطنة و الحفاظ على هويتنا المصرية والعربية تم تنظيم ندوات ورحلات تثقيفية وتعليمية لعدد من طلاب المدارس على مستوى نطاق المحافظة وذلك بالتعاون مع منطقة آثار تل بسطة و مدير متحف تل بسطا ومفتشى الآثار بالمحافظة وتم تنظيم برنامج الندوات والرحـــلات المدرسيـة ضمن برنامج الوعى الأثري.

وتم تنفيذ برنامج الندوات حيث تم تنظيم (١٩) ندوة ضمن برنامج الوعى الآثري (( تراثنا نحميه ونحييه لطلاب المدارس والجامعات)) بمحافظة الشرقية باستهداف (٣٠٠٠) طالب بمختلف الإدارات التعليمية ، وتنظيم (١٤) رحلة لزيارة المواقع الآثرية المختلفة بنواحى أرجاء المحافظة ضمن برنامج التوعية الآثرية بعنوان (تراثنا نحميه و نحييه ).

وأضافت أنه تم تنسيق هو جميع الأعمال القائمة على أهداف تحسين الصور البصرية لشوارع وميادين المحافظة ، وكذلك إزالة كافة التشوهات والتلوث البصري والحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمناطق المختلفة، وتحقيق القيم الجمالية للعمران المصري بشكل عام بما يشمله ذلك من طرق وميادين وشوارع وحدائق وفراغات عامة و مباني عامة وذات قيمة متميزة، ارتكازاً على كافة الوسائل العلمية والفنية والإدارية والتشريعية.