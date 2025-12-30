بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية ان محافظة الشرقية تشهد حالة من الحراك الكبير، من خلال تكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع كافة الإشغالات، إلى جانب أعمال صيانة أعمدة الإنارة، خاصة بمحيط الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها، وذلك في إطار الإستعدادات لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وأشار المحافظ إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، لضمان تهيئة الأجواء الآمنة والمنظمة، بما يُمكّن المواطنين من الاحتفال بالأعياد في مناخ يسوده الأمن والاستقرار.

وتقدم محافظ الشرقية بخالص التهنئة لأبناء المحافظة، بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، متمنياً للجميع عاماً جديداً يعمه الخير والسلام.