وحدة السكان بالشرقية تنظم ٧٠٠ ندوة توعوية لتمكين الأسرة خلال 2025

اكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على الدور المحوري للإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والتي تنفذها وحدات السكان على مستوى محافظات الجمهورية من خلال المبادرات النوعية والبرامج التوعوية للأسرة المصرية والتي أسهمت في تحسين الخصائص السكانية والإرتقاء بجودة حياة المواطنين.

من جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أن المحافظة تنفذ حزمة من البرامج والأنشطة و الندوات والقوافل الطبية والدينية وبرامج التوعية المجتمعية والتي تمثل أدوات أساسية للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالشرقية إلى أنه بمتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجهات التنفيذية والشريكة تم تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات والندوات الهادفة على مدار ٢٠٢٥ حيث نفذت وحدة السكان بمحافظة الشرقية عدد (٦٠٠) ندوة توعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، إستفاد منها (٤١ ألف و٢٥٦ ) مستفيد من مختلف الفئات العمرية إستهدفت رفع الوعي بالقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة وتمكين المرأة إقتصاديا وإجتماعيا والحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالمشكلة السكانية.

وفي مجال التمكين الإقتصادي والشمول المالي تم تنفيذ مبادرة التمكين الاقتصادي والشمول المالي من خلال بروتوكول تعاون بين وحدة السكان المركزية ومؤسسة صناع الخير وبنك مصر بعدد (٦آلاف و٣٥٧ ) مستهدف من الجنسين وذلك في مراكز (بلبيس – أبو حماد – الحسينية – أولاد صقر – فاقوس – ديرب نجم).

وفي مجال المبادرات القومية والتوعوية المتخصصة تم المشاركة في مبادرة "معًا بالوعي نحميها" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بتنفيذ (٧) ندوات بعدد (٣٤٥) مستهدف بالتعاون مع (مكتبة مصر العامة – وحدة تكافؤ الفرص – وحدة حقوق الإنسان – لجنة ذوي الهمم – مديرية التضامن الاجتماعي) وتنفيذ مبادرة رواد النيل بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لدعم طلاب المدارس الفنية (صناعي – تجاري – زراعي)، بعدد (٤٥) ندوة استفاد منها (٢٧٥٠) طالباً في مراكز (فاقوس – بلبيس – ههيا – شرق الزقازيق – غرب الزقازيق – أبو حماد – القرين).

كما تم إطلاق مبادرة "جمعتنا لمّتنا" في سابقة هي الأولى من نوعها بالمحافظة إستهدفت تعزيز الوعي الفكري والبدني، ودعم الروابط الأسرية، وترسيخ قيم التماسك والانتماء والحد من العنف الأسري، وذلك بالتعاون مع (الشباب والرياضة – الأوقاف – مكتبة مصر العامة بالزقازيق.