سعر الذهب عيار 18 اليوم 16-2-2026
أخبار التوك شو| متحدث الوزراء يكشف تفاصيل دعم الفئات الأولى بالرعاية.. وأحمد موسى: 2.35 مليون عامل بجهاز مستقبل مصر
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
رياضة

كمونة: لا تتعجلوا الحكم على كامويش.. وبن رمضان بدأ يستيعد مستواه

كامويش
كامويش
علا محمد

أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أن الحكم على المهاجم الجديد "كامويش" لا يزال مبكرًا، مشيرًا إلى أن اللاعب بحاجة إلى وقت وفرصة حقيقية لإثبات نفسه.

وقال كمونة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن كامويش ما زال أمامه مباراتان أو ثلاث للحكم عليه بشكل عادل، مستشهدًا بتجربة النجم الأنجولي فلافيو أمادو الذي استمر موسمًا كاملًا دون تسجيل أهداف قبل أن يتألق لاحقًا بقميص الأهلي.

وأضاف أن تحركات كامويش تبدو ضعيفة حتى الآن، وأنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، مطالبًا جماهير الأهلي بعدم التسرع في إصدار الأحكام عليه، خاصة في بداياته مع الفريق.

وشدد كمونة على أن الأهلي في حاجة إلى مهاجم قوي قادر على ترجمة الفرص إلى أهداف، مؤكدًا أن الفريق يهدر العديد من الفرص السهلة، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهة الجيش الملكي.

وأشار إلى أن اللاعب محمد علي بن رمضان قدم مباراة مميزة أمام الجيش الملكي، وبدأ في استعادة مستواه المعهود خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يمثل إضافة مهمة للفريق.

وأوضح كمونة أن أداء الأهلي أمام الجيش الملكي كان فوق المتوسط، لكن الفريق يمتلك قدرات أكبر من ذلك، متوقعًا أن يشهد الأداء تطورًا ملحوظًا مع عودة الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، لما يمثلانه من قوة هجومية مؤثرة.

وأشار إلى أن بصمات المدير الفني بدأت تظهر تدريجيًا على أداء الفريق، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج في نهاية الموسم إلى تدعيم هجومي قوي، مضيفًا أنه في حال الاعتماد على محمد شريف سيكون ذلك خيارًا أفضل من كامويش في الوقت الحالي.

واختتم كمونة تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، لكن ما زال أمامه الكثير لتحقيق الأداء الأمثل الذي تنتظره جماهير الأهلي.

سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق الأهلي كامويش الجيش الملكي علي بن رمضان

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

رئيس البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى "أملاك دولة" يعد تحدٍّيا فجّا للقانون الدولي

البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة يعد تحديا فجا للقانون الدولي

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يناقش الإستراتيجية الترويجية للوزارة

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

المستشارة أمل عمار تشارك في ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان «جرائم الثأر في صعيد مصر»

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

