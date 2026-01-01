قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
لاعتدائه على مُعلمة بالسـ.ـلاح.. «تعليم الجيزة» تفصل طالبًا في الإعدادية لمدة عام دراسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص تعدى على زوجته وحطم محتويات شقتها بالشرقية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها بإقتحام منزلها وتحطيم محتوياته والتعدي عليها بالضرب لخلافات زوجية بينهما بالشرقية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (ربة منزل "الشاكية" – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من قيام زوجها (مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها وإتلاف باب شقة الزوجية وتحطيم محتوياتها بسبب خلافات زوجية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الشرقية الأجهزة الأمنية الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

أرشيفية

والي الخرطوم: الاحتفال بذكرى الاستقلال ورسائل إيجابية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار

زيلينسكي

زيلينسكي: روسيا بدأت العام الجديد بتصعيد الحرب وشن هجمات جديدة

صورة أرشيفية

اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة تطلق قافلة إغاثية للمحافظة الوسطى

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد