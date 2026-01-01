القبض على شخص تعدى على زوجته وحطم محتويات شقتها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها بإقتحام منزلها وتحطيم محتوياته والتعدي عليها بالضرب لخلافات زوجية بينهما بالشرقية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (ربة منزل "الشاكية" – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من قيام زوجها (مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها وإتلاف باب شقة الزوجية وتحطيم محتوياتها بسبب خلافات زوجية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.