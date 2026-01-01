ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة سوهاج.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة – محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل – سرقة بالإكراه - سلاح نارى بدون ترخيص – إتجار بالمخدرات – مقاومة سلطات – بلطجة") بنطاق محافظة "سوهاج" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر .. وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين، شابو " – 15 قطعة سلاح نارى "9 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 3 فرد خرطوش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (50 ) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.