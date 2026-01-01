قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

رذيلة أون لاين.. سقوط 3 فتيات أعلن عن أنفسهن على الانترنت

احدى المتهمات
احدى المتهمات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 سيدات بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبحوزتهن (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى") ، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رذيلة أون لاين الأعمال المنافية للآداب ممارسة الأعمال المنافية للآداب

