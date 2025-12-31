أعلنوا عن أنفسهم على الإنترنت.. القبض على شاب و4 فتيات يمارسون الرزيلة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص و 4 سيدات لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بنطاق محافظتى "الجيزة والإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص و4 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية) بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الجيزة والإسكندرية" وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.