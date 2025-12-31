خلافات الميراث.. 3 أشخاص يعتد.ون على عمهم بالضرب بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام آخرين بالتعدى على والده بالضرب وإحداث إصابته بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (موظف – مقيم بدائرة المركز "مصاب بجروح وسحجات متفرقة") بتضرره من (3 أشخاص "أبناء عمومته"– مقيمين بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهم حول الميراث.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم قرروا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.