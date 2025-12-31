إصابة 3 شباب فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قنا الصحراوى الغربي

أصيب 3 شباب فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قنا الأقصر الصحراوي الغربي أمام قرية المنيرة الحديثة التابعة لمركز قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الصحراوى الغربى، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

تبين سقوط دراجة نارية فى منطقة منخفضة على جانب الطريق الصحراوي الغربي، نتج عنها إصابة 3 شباب يستقلون الدراجة النارية.

ودفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

