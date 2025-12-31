قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
أبو شقة يكشف لـ صدى البلد موعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات أولى و2 ثانوي
أمان ورحمة.. تعليم قنا تطلق مبادرة لتعزيز ثقافة الحوار

يوسف رجب

أطلقت مديرية التربية والتعليم بقنا، تحت رعاية هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مبادرة «أمان ورحمة» بهدف تعزيز ثقافة الحوار، ونشر الوعي بأساليب حل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم السلوكيات الإيجابية داخل المدارس.


وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المبادرة تعتمد على مشاركة جميع أطراف المنظومة التعليمية كشركاء فاعلين، من معلمين وإدارات مدرسية وأولياء أمور وطلاب، وذلك بإشراف الدكتور أنور ابراهيم مدير إدارة التدريب بالمديرية وبالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين بقنا بقيادة محمد فرج الله مدير الأكاديمية.

وتابع الصابر، إضافة إلى مشاركة إدارات كلا من التطوير التكنولوجي، التواصل ودعم المعلمين وتوجيه التربية الاجتماعية وتوجيه التربية النفسية، ووحدات التدريب بالادارات التعليمية و المدارس والمعلمين والطلاب والقيادات المدرسية واولياء الامور.


وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن هذه المبادرة تأتى في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة متابعة تنفيذ المبادرات التربوية الهادفة إلى دعم المناخ التعليمي الآمن.


وأشار الدكتور أنور إبراهيم، مدير إدارة التدريب، إلى أن المبادرة تستهدف فئات متعددة، تشمل أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، من خلال برامج توعوية وتدريبية، وأنشطة تربوية تسهم في بناء جيل قادر على التعايش الإيجابي، واحترام الاختلاف، ومواجهة السلوكيات السلبية بأساليب تربوية سليمة.

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

المتهمين

القبض على 7 عناصر جنائية تعدوا على شخص بالأسلحة البيضاء بالإسماعيلية

المتهمة

أعلنوا عن أنفسهم على الإنترنت.. القبض على شاب و4 فتيات يمارسون الرزيلة

أطفال اللبيني

تفاصيل جديدة في قضية أطـ.فال اللبيني.. استغلال ظروف الأم وخداعها بالزواج

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

