أمان ورحمة.. تعليم قنا تطلق مبادرة لتعزيز ثقافة الحوار

أطلقت مديرية التربية والتعليم بقنا، تحت رعاية هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مبادرة «أمان ورحمة» بهدف تعزيز ثقافة الحوار، ونشر الوعي بأساليب حل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم السلوكيات الإيجابية داخل المدارس.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المبادرة تعتمد على مشاركة جميع أطراف المنظومة التعليمية كشركاء فاعلين، من معلمين وإدارات مدرسية وأولياء أمور وطلاب، وذلك بإشراف الدكتور أنور ابراهيم مدير إدارة التدريب بالمديرية وبالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين بقنا بقيادة محمد فرج الله مدير الأكاديمية.

وتابع الصابر، إضافة إلى مشاركة إدارات كلا من التطوير التكنولوجي، التواصل ودعم المعلمين وتوجيه التربية الاجتماعية وتوجيه التربية النفسية، ووحدات التدريب بالادارات التعليمية و المدارس والمعلمين والطلاب والقيادات المدرسية واولياء الامور.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن هذه المبادرة تأتى في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة متابعة تنفيذ المبادرات التربوية الهادفة إلى دعم المناخ التعليمي الآمن.



وأشار الدكتور أنور إبراهيم، مدير إدارة التدريب، إلى أن المبادرة تستهدف فئات متعددة، تشمل أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، من خلال برامج توعوية وتدريبية، وأنشطة تربوية تسهم في بناء جيل قادر على التعايش الإيجابي، واحترام الاختلاف، ومواجهة السلوكيات السلبية بأساليب تربوية سليمة.