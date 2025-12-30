مديرية تعليم قنا تعلن نتيجة مسابقة جماعة "أصدقاء بيت العائلة النموذجي"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة جماعة "أصدقاء بيت العائلة النموذجي" للمراحل التعليمية الثلاث على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025-2026م.

وقال هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن نتيجة المسابقة فى المرحلة الابتدائية أسفرت عن فوز مدرسة ابوبكر الصديق الابتدائية التابعة لادارة قنا التعليمية على المركز الأول، ومدرسة الجديدة الابتدائية التابعة لادارة فرشوط على المركز الثاني، ومدرسة الدكتور يوسف اسماعيل، بالالومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادى على المركز الثالث.

أما المرحلة الإعدادية، ففازت مدرسة سيدي عبدالرحيم الاعدادية بنين ادارة قنا بالمركز الأول، ومدرسة البنات الاعدادية إدارة فرشوط بالمركز الثاني، ومدرسة الشهيد منتصر رشوان تعليم اساسي ادارة دشنا بالمركز الثالث على مستوى المديرية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن نتيجة المرحلة الثانوية أسفرت عن فوز مدرسة قفط الثانوية المشتركة إدارة قفط بالمركز الأول، ومدرسة الثانوية بنات ادارة قنا المركز الثاني، ومدرسة نجع حمادى الثانوية بنات إدارة نجع حمادى المركز الثالث.



وأشار الصابر، إلى أن فعاليات المسابقة أقيمت بقاعة معسكر قنا الدائم، تحت إشراف توجيه عام التربية الإجتماعية للعام 2025-2026، معرباً عن خالص أمنياته لهم بدوام التوفيق والتميز وعن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة المقامة تحت إشراف سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ الدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية، ومصطفى عبدالصبور، رئيس القسم وموجهى التربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية.

