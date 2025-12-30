خلافات زوجية تكشف قنبلة يدوية.. والمؤبد لمتهمين في قنا

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا، بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد، حضورياً للمتهم الثاني وغيابياً للأول، لحيازتهما قنبلة يدوية بقرية الفجيرة التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا.

هيئة المحكمة



صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وبأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

خلافات زوجية



وتعود وقائع القضية رقم 3222 لسنة 2025 جنايات دشنا، إلى ورود بلاغ لضباط وحدة مباحث مركز شرطة دشنا من المدعو «كرم . خ . أ»، مقيم بقرية الفجيرة، أفاد فيه بأنه أثناء تواجده أمام منزله فوجئ بتعدي زوج شقيقته «عبد الناصر . ع. ع» عليه بالضرب، لوجود خلافات زوجية بينه وبين شقيقته، ما دفع الأهالي للتجمع والتعدي عليه وإحكام السيطرة عليه، وخلال ذلك سقطت منه قنبلة يدوية، وتمكن الأهالي من السيطرة عليه.

العثور على قنبلة



وانتقل إلى موقع البلاغ النقيب أدهم أبو الخير، معاون وحدة مباحث مركز شرطة دشنا، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، حيث سلّم الأهالي القنبلة للشرطة.



وبمواجهة المتهم، أقر بأن القنبلة تخص المدعو «أبو الحسن . إ . م»، وأنه تسلمها منه بقصد بيعها والتربح منها، لكونه صديقه.

وأثبت تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن قنبلة يدوية دفاعية تحتوي على مواد «فلمينات الزئبق، وأزيد الرصاص، وثلاثي نيتروتولوين»، وهي من المواد المفرقعة.