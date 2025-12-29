قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا

رمضان صبحى
رمضان صبحى
ندى سويفى

تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى محكمة جنايات الجيزة حيث يمثل رمضان صبحي لعب نادي بيراميدز في قفص الاتهام للنطق بالحكم عليه و3 آخرين في قضية تزوير محرر رسمي

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر على، حكمها على اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة. 

وشهدت الجلسات الماضية في محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين في تهمة التزوير بمحررات رسمية، تقديم دفوع المحامي الخاص بالمتهم الأول التي ارتكزت على انتفاء القصد الجنائي وغياب أركان الجريمة محل الاتهام وخلال الجلسة، فضت المحكمة الأحراز المتعلقة بالقضية، كما قدمت هيئة الدفاع دفوعها.

وحرص اللاعب شريف إكرامي، لاعب نادي بيراميدز، علي الحضور بالجلسة الماضية لمؤازرة رمضان صبحي، قائلا: "واثقين في القضاء المصري، وإن شاء ربنا هيظهر الحق والأمور تتضح والعدل يأخذ مجراه، وربنا كبير".

وحضر رمضان صبحى الجلسة الماضية وسط قوة أمنية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة، مصطحبة باقي المتهمين في قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين في قضية تزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.
وواجهت هيئة محكمة اللاعب وباقي المتهمين بالتهم التي تضمنها أمر الإحالة الخاص بالقضية، ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم، كما سأل قاضي المحكمة لرمضان صبحي: بتشتغل إيه.. والأخير يرد: لاعب كرة قدم.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.


تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية ما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

محكمة جنايات بيراميدز رمضان صبحي

