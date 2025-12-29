القبض على بلطجى أتلف دراجة نارية ملك عامل بحلوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وإتلاف دراجة نارية ملك آخر بمنطقة حلوان بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ،وأمكن تحديد صاحب الحساب (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤاله قرر بتضرره من قيام (عامل – مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليه وعلى أهليته بالسب وإحداث تلفيات بالدراجة النارية خاصته بإستخدام سلاح أبيض لخلافات جيرة بينهم بسبب لهو الأطفال.



تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

