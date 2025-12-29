القبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من المشروبات الكحولية المغشوشة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بدون ترخيص بالإسكندرية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسمى شرطة "كرموز ، باب شرق"، ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بدون ترخيص بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ،وبحوزتهما(كمية من زجاجات المشروبات الكحولية "مغشوشة ومجهولة المصدر")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.