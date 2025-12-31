إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة التحرش بسيدتين في القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، إحالة عاطل بتهمة التحرش لفظيا بسيدتين وترويعهما بكلب بدائرة قسم شرطة السلام للمحاكمة .



تفاصيل الواقعة



تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربة منزل وصديقتها تفيد بقيام شخص بالتحرش بهما لفظيا أثناء شراء بعض المستلزمات ثم أطلق كلبه عليهما لبث الرعب والخوف، ما تسبب في حالة من الذعر لهما وللمارة بدائرة القسم.





وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم، وإن الكلب غير مرخص، وعقب تقنين الاجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وعثر بحوزته على سلاح أبيض، وتم التحفظ على الكلب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.