40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء
أحمد موسى: الرئيس وجه بزيادة المرتبات وطالب الحكومة بحلول غير تقليدية لصالح المواطنين
أرخص سيارة موديل 2021 في سوق المستعمل.. كم سعرها؟
شباب بلوزداد واوتوهو الكونغولي يتأهلا لربع نهائي الكونفدرالية
يودعان البطولة .. يانج أفريكانز يفوز على شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة بدوري أبطال إفريقيا
الأحمر يتصدر.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة

زينة واولادها
زينة واولادها
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة زينة عن صور أولادها زين الدين وعز الدين، لأول مرة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام؛ بعد أن كشفت على حصولها على شهادة نسب من نقابة السادة الأشراف، مؤكدة أنها تنتمي ونجليها إلى نسل الرسول الكريم، بحسب ما ورد في الشهادة.

وكتبت زينة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، تعليقا على صورة كارنيهات عضوية أبنائها في نقابة الأشراف: “اللهم صلي على سيدنا محمد.. أجمل شيء حصل في حياتي، ماما وجدتي عندهم الشهادة دي من زمان، بس كنت بتكسف أقول، الناس هاتقول عليا بكذب، أختي نسرين طلَّعت الشهادات بتاعتنا أنا وأخواتي، وبعدها طلعت لولادي يوم عيد ميلادي، ودي أحلى هدية جاتلي في عمري كله.. شكرا يا أختي أووووي.. إحنا من نسل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أنا وولادي من الأشراف نسبة لأمي.. حبيت أشارككم فرحة كبيرة في قلبي أنا وزين وعز".

وكانت الفنانة زينة قد أثارت حالة من الجدل الواسع؛ بعد نشرها منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تؤكد فيه زواج والد أولادها من مساعدته؛ مما خلق عددا من التساؤلات حول ما يتردد، قاصدة الفنان أحمد عز، والذي خرج بدوره لينفي تماما ما يتردد. 

وكتبت زينة عبر إنستجرام: “باركو لأبو الولاد، اتجوز المساعدة بتاعته كده، واشتغل بضمير أكتر وأكتر، وكمان وفَّر المرتب، خطة في منتهي الذكاء، ونسمع مع بعض آه يا دنيا”.

زينة اولاد زينة نقابة السادة الأشراف

