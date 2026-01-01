إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً بالغاً بحماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية من خلال التنسيق بين شرطة البيئة والمسطحات، وجهاز حماية وتنمية البحيرات ، وجهاز شؤون البيئة، ومديرية الزراعة والري، بهدف تفعيل آليات تنظيم الصيد ومنع الصيد الجائر بالكهرباء، وإتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة حيال المخالفين.

ومن جانبها، أوضحت هبة عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام محافظة الشرقية أنه على مدار عام ٢٠٢٥، تم إلقاء (٦) مليون زريعة عبارة عن (٣) مليون بلطي نيلي و (٢) مليون مبروك حشائش و مليون (مبروك فضى) وذلك بمناطق " بحر مويس وبحر أبو الأخضر طريق تل حاوين – منيا القمح – فاقوس – كوبرى الحوت – طاروط – غزالة – كفر الحصر – ترعة الإسماعيلية" .

كما قامت وحدة الثروة السمكية بحصر للمزارع السمكية بنطاق المحافظة تنفيذاً لقرار المحافظة رقم٣٨٢٩ لسنة ٢٠٢٤م حيث بدأت اللجنة فى أعمالها لمدة مايقرب من ثلاثة شهور حتى تم الانتهاء من أعمال اللجان ليكون إجمالي ما تم حصره بإجمالى مساحة ٢٠ ألف و٩١٣ فدان و ١٧ قيراط ٨ سهم ، بإجمالي (١٠٢٥) مزرعة و(١٨) مفرخ.

وقامت الوحدة بإزالة ثلاثة مزارع سمكية مخالفة بمحور ٣٠ يونيو وذلك لممارسة نشاط الإستزراع السمكى بدون ترخيص من الهيئة مخالفاً للمادة ٤٧ من القانون ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقرار الجمهورى رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١م بإنشاء جهاز حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية ولائحتة التنفيذية والعاقب علية من ذات القانون بشأن حماية الثروة السمكية. كما يتم المرور على المسطحات المائية داخل المحافظة وذلك لضبط أي مخالفات متعلقة بالصيد باستخدام الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفقآ للقانون بعمل محاضر مخالفات.

وشهدت المحافظة خلال 2025 افتتاح موسم الحصاد للمزرعة السمكية ملك المحافظة بناحية العباسة مركز أبوحماد بإنتاجية أسماك ( بلطى – بورى – طوبار ) وتوفيره لأهالي المحافظة بسعر مخفض وجودة عالية.