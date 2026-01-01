قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الافتتاح في 2030.. عمرو مصطفى: هعمل متحف لأعمالي اسمه العمراوي
تخفيف الحكم على المتهمين بسرقة فيلا والد وزير الاتصالات
استمر 7 سنوات.. 6 معلومات عن خطيب مسجد الأهلي المنتقل من الزمالك
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

ذريعة اسماك
ذريعة اسماك

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً بالغاً بحماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية من خلال التنسيق بين شرطة البيئة والمسطحات، وجهاز حماية وتنمية البحيرات ، وجهاز شؤون البيئة، ومديرية الزراعة والري، بهدف تفعيل آليات تنظيم الصيد ومنع الصيد الجائر بالكهرباء، وإتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة حيال المخالفين.

ومن جانبها، أوضحت هبة عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام محافظة الشرقية أنه على مدار عام ٢٠٢٥، تم إلقاء (٦) مليون زريعة عبارة عن (٣) مليون بلطي نيلي و (٢) مليون مبروك حشائش و مليون (مبروك فضى) وذلك بمناطق " بحر مويس وبحر أبو الأخضر طريق تل حاوين – منيا القمح – فاقوس – كوبرى الحوت – طاروط – غزالة – كفر الحصر – ترعة الإسماعيلية" . 

كما قامت وحدة الثروة السمكية بحصر للمزارع السمكية بنطاق المحافظة تنفيذاً لقرار المحافظة رقم٣٨٢٩ لسنة ٢٠٢٤م حيث بدأت اللجنة فى أعمالها لمدة مايقرب من ثلاثة شهور حتى تم الانتهاء من أعمال اللجان ليكون إجمالي ما تم حصره بإجمالى مساحة ٢٠ ألف و٩١٣ فدان و ١٧ قيراط ٨ سهم ، بإجمالي (١٠٢٥) مزرعة و(١٨) مفرخ.

وقامت الوحدة بإزالة ثلاثة مزارع سمكية مخالفة بمحور ٣٠ يونيو وذلك لممارسة نشاط الإستزراع السمكى بدون ترخيص من الهيئة مخالفاً للمادة ٤٧ من القانون ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقرار الجمهورى رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١م بإنشاء جهاز حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية ولائحتة التنفيذية والعاقب علية من ذات القانون بشأن حماية الثروة السمكية. كما يتم المرور على المسطحات المائية داخل المحافظة وذلك لضبط أي مخالفات متعلقة بالصيد باستخدام الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفقآ للقانون بعمل محاضر مخالفات.

وشهدت المحافظة خلال 2025 افتتاح موسم الحصاد للمزرعة السمكية ملك المحافظة بناحية العباسة مركز أبوحماد بإنتاجية أسماك ( بلطى – بورى – طوبار ) وتوفيره لأهالي المحافظة بسعر مخفض وجودة عالية.

الشرقية محافظ الشرقية شرطة البيئة الثروة السمكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية

رئيس مياه الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بزفتى ويشدد على الانتهاء من الملاحظات الفنية

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر: نسبة الإنجاز في الرد على الشكاوى الواردة تصل إلى 100%

جانب من اللقاء

تطبيقات ذكية جديدة في جامعة بنها لتسويق خدماتها

بالصور

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

ذريعة اسماك
ذريعة اسماك
ذريعة اسماك

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد