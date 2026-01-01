ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده

أشعلت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل الواسع، بعد تصريحاتها حول ما أسمته «ممنوعات السنة الجديدة»، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» على شاشة قناة MBC مصر.

مفاهيم جديدة للعلاقات الزوجية

أكدت ياسمين عز أن عام 2026 يجب أن يشهد تغييرًا جذريًا في طريقة التفكير داخل العلاقات الزوجية، معتبرة أن مصطلح «الراجل الخاين» يجب أن يختفي تمامًا، على حد تعبيرها، مطالبة باستبداله بمفهوم آخر أطلقت عليه «متعدد العلاقات النسائية»، وشبّهت الأمر بأنظمة الموارد البشرية داخل الشركات.

طلبات يجب إلغاؤها

وتطرقت ياسمين عز إلى ما وصفته بالممنوعات، مشددة على ضرورة توقف الزوجات عن مطالبة أزواجهن بالحمل، قائلة إن هذا النوع من الطلبات لم يعد مقبولًا، ومؤكدة أن على الزوجة التوقف عن استخدام عبارات مثل «استحملني».

قواعد جديدة للتواصل بين الزوجين

كما تحدثت عن التواصل الهاتفي بين الزوجين، معتبرة أن الأسئلة التقليدية مثل «إنت فين؟» و«راجع إمتى؟» و«ما بتردش ليه؟» يجب أن تُلغى تمامًا، داعية الزوجات إلى عدم الاتصال بأزواجهن أثناء جلوسهم مع أصدقائهم أو متابعتهم للمباريات.

ودعت ياسمين عز إلى منح الرجل مساحة شخصية أكبر، قائلة: «سيبيه ينبسط وبراحته»، مضيفة في تصريح أثار تفاعلًا واسعًا: «ليه تزعلي إنه مبسوط من غيرك؟ يمكن هو مبسوط علشان من غيرك».

أسلوب مختلف في التعبير عن المشاعر

وفي سياق متصل، تحدثت عن طريقة التعبير عن المشاعر داخل الحياة الزوجية، مشيرة إلى أن رد الزوجة على سؤال «مالك؟» يجب ألا يكون تقليديًا، بل بطريقة مفاجئة ومختلفة، معتبرة ذلك نوعًا من التجديد في العلاقة.

نصيحة أخيرة حول التسوق

واختتمت ياسمين عز تصريحاتها بنصيحة للزوجات بشأن التسوق، داعية إلى التوقف عن شراء العروض ومحاولات التوفير، وهو ما أثار موجة من التعليقات المتباينة بين مؤيد يرى حديثها ساخرًا، ومعارض اعتبره مثيرًا للجدل كعادتها.