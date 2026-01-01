قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ياسمين عز للزوجات: قومي الصبح اعملي مشكلة مع جوزك

ياسمين عز
ياسمين عز
محمد البدوي

أثارت الإعلامية ياسمين عز موجة جديدة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة مع بداية السنة الجديدة، والتي جاءت بأسلوبها الساخر المعتاد، وقدمت خلالها مجموعة من النصائح الموجهة للرجال والنساء بشأن العلاقات الزوجية والمظهر، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاعل الواسع معها.

عبارات رومانسية بأسلوب طريف

ووجهت ياسمين عز رسالة للرجال، قائلة إن على الزوج في العام الجديد أن يغازل زوجته «غزلًا صريحًا»، واقترحت عبارات رومانسية بأسلوب طريف، مؤكدة أن الزوجة قد لا تفهم المقصود حرفيًا، لكنها ستشعر بقدر كبير من الرومانسية.

افتعال الخلافات البسيطة

وفي سياق آخر، قدمت ياسمين عز نصائح للنساء بطريقة ساخرة، تحدثت فيها عن افتعال الخلافات البسيطة مع الزوج، وعدم الاستجابة السريعة للمصالحة، معتبرة أن ذلك قد يدفع الزوج لتقديم تنازلات أو هدايا ثمينة، مستخدمة مثالًا لهاتف محمول فاخر.

التحذير من المبالغة

كما تطرقت ياسمين عز إلى المظهر الخارجي، داعية النساء إلى الاهتمام بشكلهم في بداية السنة الجديدة، وتخفيف الطعام قليلًا، واختيار إطلالات مختلفة، بما في ذلك صبغ الشعر بألوان داكنة، واقتراح «لوك» مستوحى من الفنانة نادية الجندي في فيلم الضائعة، مع التحذير من المبالغة في استخدام المكياج.

ياسمين عز

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الذهب

أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

ماكرون

ماكرون يعرب عن تضامن فرنسا الكامل مع سويسرا وشعبها إثر الحريق بمنتجع للتزلج في سويسرا

السفير التركي بالقاهرة

السفير التركي بالقاهرة: 2026 عام حاسم بشأن قطاع غزة

أميت ساعر

أخفق في توقع هجوم 7 أكتوبر.. وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي بمرض السرطان

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

