ياسمين عز للزوجات: قومي الصبح اعملي مشكلة مع جوزك

أثارت الإعلامية ياسمين عز موجة جديدة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة مع بداية السنة الجديدة، والتي جاءت بأسلوبها الساخر المعتاد، وقدمت خلالها مجموعة من النصائح الموجهة للرجال والنساء بشأن العلاقات الزوجية والمظهر، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاعل الواسع معها.

عبارات رومانسية بأسلوب طريف

ووجهت ياسمين عز رسالة للرجال، قائلة إن على الزوج في العام الجديد أن يغازل زوجته «غزلًا صريحًا»، واقترحت عبارات رومانسية بأسلوب طريف، مؤكدة أن الزوجة قد لا تفهم المقصود حرفيًا، لكنها ستشعر بقدر كبير من الرومانسية.

افتعال الخلافات البسيطة

وفي سياق آخر، قدمت ياسمين عز نصائح للنساء بطريقة ساخرة، تحدثت فيها عن افتعال الخلافات البسيطة مع الزوج، وعدم الاستجابة السريعة للمصالحة، معتبرة أن ذلك قد يدفع الزوج لتقديم تنازلات أو هدايا ثمينة، مستخدمة مثالًا لهاتف محمول فاخر.

التحذير من المبالغة

كما تطرقت ياسمين عز إلى المظهر الخارجي، داعية النساء إلى الاهتمام بشكلهم في بداية السنة الجديدة، وتخفيف الطعام قليلًا، واختيار إطلالات مختلفة، بما في ذلك صبغ الشعر بألوان داكنة، واقتراح «لوك» مستوحى من الفنانة نادية الجندي في فيلم الضائعة، مع التحذير من المبالغة في استخدام المكياج.