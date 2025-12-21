ياسمين عز: هنكسب أنجولا وماتش زيمبابوي مضمون وجنوب أفريقيا فاكرين نفسهم برشلونة

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن منتخب مصر سيبدأ مشواره في كأس الأمم الأفريقية أمام منتحب زيمبابوي، ومعانا كمان جنوب أفريقيا وأنجولا.

وتابعت ياسمين عز، في برنامجها على قناة "ام بي سي مصر": أنجولا دول بتوع جيلبرتو وفلافيو حبايبنا وهنعرف نكسبهم وماتش زيمبابوي طبعا مضمون.

واستكملت: ماتش جنوب أفريقيا هو ده الأصعب لأنهم فاكرين نفسهم برشلونة وهيقعدوا يعملوا تيكي تاكا وميكي ماكا عشان يفرهدونا، فاحنا منجريش وراهم ونقف في نص الملعب ونسحبهم ونلعب على المرتدات".

وأوضحت ياسمين عز، كلنا لازم نبقى على قلب رجل ومفيش أهلاوية ولا زملكاوية، وبتوقع إن مصر هتكسب زيمبابوي بهدفين، واللي هيسجل محمد صلاح والهدف الثاني مصطفى محمد أو عمر مرموش.

كما توقعت أن مصر هتكسب بطولة أفريقيا وهتوصل للنهائي وهتلاعب المغرب وهتفوز عليهم.