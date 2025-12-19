قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: مصر مستهدفة .. ونسعى بكل ما نملك للحفاظ على الوطن
دين عليه لا يسقط.. الإفتاء توضح حكم الإنسان الذي لا يزكي ماله لسنوات
كأس الرابطة.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول على سيراميكا كليوباترا
فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا
استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين شرق مدينة غزة
13 غرزة في الرأس.. معلم الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالمدرسة
بلاغات متبادلة بسبب مراجعة حسابات مدرسة دار التربية المملوكة للدجوي بالدقي
هالة صدقي تهنئ منتخب المغرب لتتويجه بـ كأس العرب: وحوش الكرة العربية
موعد مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا
بالحسابات الفلكية.. موعد حلول شهري رجب ورمضان.. والأعمال المستحبة
فين الاحترام.. أزهري يهاجم فتاة المترو
الحضري يهنئ الشناوي بعيد ميلاده: ربنا يبعد عنك عيون الناس الوحشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ما تنساش المشاهد الساخنة| ياسمين عز تهاجم محمد صحبي على الهواء

ياسمين عز
ياسمين عز
عادل نصار

افتتحت الإعلامية ياسمين عز، حلقة اليوم الجمعة، من برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، بالحديث عن أزمة الفنان محمد صبحي وهجومه على المملكة العربية السعودية.

ياسمين عز: الفنان محمد صبحي يحاول لفت الأنظار عن مشكلة السائق

قالت ياسمين عز،: "أنت بتحاول تلفت الأنظار عن موضوع مشكلة السائق، والمسكين كان بيجري وراك في العريية ولا عَبَّرته، ولا أسكت الله حسا، ومش هننسى موضوع السواق والمنظر اللي الناس كلها شافته، وكفاية موضوع التنظير".

وأضافت ياسمين عز،: "أنت بتقول انت مُربِّي الأجيال.. أي أجيال؟، وما تنساش إن ليك فيلم فيه مشاهد ساخنة بينك وبين الفنانة هياتم".

ياسمين عز محمد صبحي الإعلامية ياسمين عز الفنان محمد صبحي هياتم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

أسعار الليمون

أسعار الليمون خارج السيطرة| الكيلو وصل 90 جنيهًا.. وهذا موعد الانخفاض

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

طارق الإبياري: الكوميديا رسالة إنسانية .. وبيتي خط أحمر

الدكتور مهاب مجاهد

أستاذ أمراض نفسية: نموذج المرأة المعيلة منتشر في المجتمع المصري

الأزهر الشريف

أزهري: الشباب اليوم في أمس الحاجة للتوعية.. وعلينا تكثيف الجهود لذلك

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد