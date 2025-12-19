ما تنساش المشاهد الساخنة| ياسمين عز تهاجم محمد صحبي على الهواء

افتتحت الإعلامية ياسمين عز، حلقة اليوم الجمعة، من برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، بالحديث عن أزمة الفنان محمد صبحي وهجومه على المملكة العربية السعودية.

ياسمين عز: الفنان محمد صبحي يحاول لفت الأنظار عن مشكلة السائق

قالت ياسمين عز،: "أنت بتحاول تلفت الأنظار عن موضوع مشكلة السائق، والمسكين كان بيجري وراك في العريية ولا عَبَّرته، ولا أسكت الله حسا، ومش هننسى موضوع السواق والمنظر اللي الناس كلها شافته، وكفاية موضوع التنظير".

وأضافت ياسمين عز،: "أنت بتقول انت مُربِّي الأجيال.. أي أجيال؟، وما تنساش إن ليك فيلم فيه مشاهد ساخنة بينك وبين الفنانة هياتم".