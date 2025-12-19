قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد باليوم الوطني لـ قطر
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكونغولي تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، چون كلود جاكوسو، وزير خارجية جمهورية الكونغو، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، مشدداً  على أهمية مواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات ولاسيما في مجال التدريب وبناء القدرات، مشيراً  إلى الحرص على دعم التعاون الاقتصادي مع جمهورية الكونغو، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، لافتًا إلى اهتمام الشركات المصرية ذات الخبرات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والتشييد بالمشاركة في المشروعات التنموية، مجدداً التأكيد على أهمية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتذليل العقبات أمام حركة التبادل التجاري.

فيما يتعلق بالتعاون الاقليمي ومتعدد الأطراف، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التنسيق والتشاور المشترك إزاء مختلف القضايا الأفريقية، ولاسيما ما يتعلق بملف الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الأفريقي، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير كفاءة عمل تلك الأجهزة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على النحو الأمثل، مع التأكيد على ضرورة أن تتم عملية الإصلاح بصورة منهجية وتدريجية وواضحة، وعلى أساس من الشمولية ومشاركة جميع الدول الأعضاء في مسار الإصلاح.

وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى، حيث أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والأمن، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة چون كلود جاكوسو وزير خارجية جمهورية الكونجو جمهورية الكونجو

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

فتح باب التقديم لشغل وظيفة «مندوب مساعد» بـ مجلس الدولة.. غدًا

فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة.. غدا

دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. الاثنين

دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. الاثنين

تعاون مشترك بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية لتنظيم ورشة عمل حول الفحص الموضوعي لبراءات الاختراع الصيدلانية

تعاون مشترك بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية لتنظيم ورشة عمل حول الفحص الموضوعي لبراءات الاختراع الصيدلانية

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

