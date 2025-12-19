قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء استقبال شهر رجب.. ردد أفضل الأدعية المستجابة لقضاء الحاجات
بسبب حيازة سلاح ناري.. ضبط والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال
صادرات قطاع الأغذية تحقق 11 مليار دولار في 10 أشهر
محمود كارم: ما تقدمه مصر لـ 9 ملايين لاجئ تجسيد للمواطنة الإنسانية
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
توك شو

وزير الخارجية : نرفض أي تدخلات من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
البهى عمرو

 أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن العلاقات بين مصر وروسيا عميقة في مجالات التعاون المختلفة، وناقشت مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا وزيادة التبادل التجاري.

وأضاف عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: العلاقات المصرية الر وسية تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية، ونرفض أي تدخلات من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية، أن تحقيق الاستقرار في المحيط الإقليمي يتم بتنسيق جاد مع الشركاء، ونؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة.

وتايع وزير الخارجية: نؤكد ضرورة تشغيل معبر رفح من الاتجاهين،وهناك جهود مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة وضمان نفاذ المساعدات، وبحثنا الأوضاع في السودان وجهود خفض التصعيد بالمنطقة.

 

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجاري.

لافروف يصل القاهرة


وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية أن الاجتماع من المقرر أن يجمع وزراء خارجية ورؤساء وزراء ورؤساء الهيئات التنفيذية لجمعيات التكامل في أفريقيا.

وأضافت "سبوتنيك" أن المؤتمر سيناقش تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة والفعاليات الروسية الأفريقية الرفيعة المستوى وسيحدد الوزراء الخطوات الإضافية لتطوير الشراكة الروسية الأفريقية المتعددة الأوجه وتعزيز طابعها الاستراتيجي، مع التركيز على عدد من القضايا.


 

غزة بدرعبد العاطي وزير الخارجية الخارجية

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الجامع الأزهر يعقد احتفالية كبرى لتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

غدًا.. الجامع الأزهر يوزع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

خطيب المسجد النبوي

معيار الكرامة عند الله.. خطيب المسجد النبوي: لا تكتمل إلا بحسن الخلق

خطيب المسجد الحرام

إيمان العبد بالله وخشيته.. خطيب المسجد الحرام: يكون بقدر معرفته بخالقه

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

