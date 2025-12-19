وزير الخارجية : نرفض أي تدخلات من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن العلاقات بين مصر وروسيا عميقة في مجالات التعاون المختلفة، وناقشت مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا وزيادة التبادل التجاري.

وأضاف عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: العلاقات المصرية الر وسية تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية، ونرفض أي تدخلات من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية، أن تحقيق الاستقرار في المحيط الإقليمي يتم بتنسيق جاد مع الشركاء، ونؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة.

وتايع وزير الخارجية: نؤكد ضرورة تشغيل معبر رفح من الاتجاهين،وهناك جهود مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة وضمان نفاذ المساعدات، وبحثنا الأوضاع في السودان وجهود خفض التصعيد بالمنطقة.





وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجاري.

لافروف يصل القاهرة



وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية أن الاجتماع من المقرر أن يجمع وزراء خارجية ورؤساء وزراء ورؤساء الهيئات التنفيذية لجمعيات التكامل في أفريقيا.

وأضافت "سبوتنيك" أن المؤتمر سيناقش تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة والفعاليات الروسية الأفريقية الرفيعة المستوى وسيحدد الوزراء الخطوات الإضافية لتطوير الشراكة الروسية الأفريقية المتعددة الأوجه وتعزيز طابعها الاستراتيجي، مع التركيز على عدد من القضايا.



