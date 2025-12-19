قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر غرف الدارك ويب,, خطر يهدد دخول الأطفال والمراهقين على الإنترنت
شراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين مصر وروسيا.. أبرز ملفات زيارة لافروف للقاهرة
مصرع عامل سقط من سقالة داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر
سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الذهب في مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 19-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يستمر في التراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات جديدة في تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

انخفاض أسبوعي

وسجلت معدلات تراجع الذهب في نهاية تعاملات الأسابيع السابقة أكثر من 650 جنيها في المتوسط على مستوي الأعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو  5750 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة حوالي 6571 جنيها للبيع و6600 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5750 جنيها للبيع و5775 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4928 جنيها للبيع و4950 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3833 جنيها للبيع و3850 جنيها للشراء.

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4329 دولارا للبيع و4330 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46 ألف جنيه للبيع و46.2 ألف جنيه للشراء.

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

الذهب في السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وحالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يُعوَّل عليها في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

يأتي التراجع في إطار عمليات جني أرباح بعد وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع.

وتعد الضغوط الحالية على الذهب  محدودة، في ظل استمرار توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع، ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر في وقت لاحق اليوم.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مقابل 3% في أكتوبر، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3%، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ترشيحاتنا

الاحتفال بالكريسماس

لو ناوي على السفر.. أفضل المدن عالميا للاحتفال بالكريسماس

رحيل نيفين مندور

بعد رحيل نيفين مندور مختنقة داخل شقتها.. كيف تنقذ نفسك وأسرتك عند حدوث حريق

شهر رمضان

فاضل كام يوم ؟.. موعد شهر رمضان 2026 بالحسابات الفلكية

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد