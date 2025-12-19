سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

انخفض سعر الذهب في مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 19-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يستمر في التراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات جديدة في تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

انخفاض أسبوعي

وسجلت معدلات تراجع الذهب في نهاية تعاملات الأسابيع السابقة أكثر من 650 جنيها في المتوسط على مستوي الأعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5750 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة حوالي 6571 جنيها للبيع و6600 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5750 جنيها للبيع و5775 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4928 جنيها للبيع و4950 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3833 جنيها للبيع و3850 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4329 دولارا للبيع و4330 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46 ألف جنيه للبيع و46.2 ألف جنيه للشراء.

الذهب في السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وحالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يُعوَّل عليها في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

يأتي التراجع في إطار عمليات جني أرباح بعد وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع.

وتعد الضغوط الحالية على الذهب محدودة، في ظل استمرار توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع، ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر في وقت لاحق اليوم.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مقابل 3% في أكتوبر، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3%، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.