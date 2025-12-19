قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة.. وصل كام؟

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19 ديسمبر 2025 بعد  بنحو 25 جنيها للجرام في محلات الصاغة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو مستوى جديد للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 46200 جنيهًا للبيع و 46040 جنيهًا للشراء.

ارتفاع سعر عيار 21

الذهب

عيار 24: 6600 جنيه للبيع – 6575 جنيه للشراء

عيار 22: 6050 جنيه للبيع – 6030 جنيه للشراء

عيار 18: 4950 جنيه للبيع – 4935 جنيه للشراء

عيار 14: 3850 جنيه للبيع – 3835 جنيه للشراء

عيار 12: 3300 جنيه للبيع – 3290 جنيه للشراء

عيار 21: 5775 جنيه للبيع – 5755 جنيه للشراء

الأونصة: 205285 جنيه للبيع – 204570 جنيه للشراء

الجنيه الذهب: 46200 جنيه للبيع – 46040 جنيه للشراء

الأونصة بالدولار: 4325.45 دولار

أسعار أعيرة الذهب اليوم  

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، سعرًا بلغ 6600 جنيه للبيع و6575 جنيهًا للشراء. أما الذهب عيار 22 فقد وصل إلى 6050 جنيهًا للبيع و6030 جنيهًا للشراء. 

الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، سجل 5775 جنيهًا للبيع و5755 جنيهًا للشراء. في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4950 جنيهًا للبيع و4935 جنيهًا للشراء. 

وسجل الذهب عيار 14 سعر 3850 جنيهًا للبيع و3835 جنيهًا للشراء، بينما جاء الذهب عيار 12 عند 3300 جنيه للبيع و3290 جنيهًا للشراء. 

الأونصة الذهبية سجلت 205285 جنيهًا للبيع و204570 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعرها بالدولار 4325.45 دولار. أما الجنيه الذهب فقد سجل 46200 جنيهًا للبيع و46040 جنيهًا للشراء.

الذهب سعر الجنيه الذهب ارتفاع سعر عيار 21 أسعار أعيرة الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد احتفالية كبرى لتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

غدًا.. الجامع الأزهر يوزع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

خطيب المسجد النبوي

معيار الكرامة عند الله.. خطيب المسجد النبوي: لا تكتمل إلا بحسن الخلق

خطيب المسجد الحرام

إيمان العبد بالله وخشيته.. خطيب المسجد الحرام: يكون بقدر معرفته بخالقه

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد