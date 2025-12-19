قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مدبولي: مصر تدعم لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية واللوجيستية

ارشيفية
عبد الخالق صلاح

أجرت قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر مراسلها من بيروت أحمد سنجاب،  لقاءً خاصًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أعرب عن سعادته بوجوده في العاصمة العربية العزيزة بيروت والعزيزة على قلوب كل المصريين.

وقال مدبولي إن زيارته جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رسالة مفادها دعم مصر لشقيقتها لبنان في كل المجالات الممكنة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها لبنان.

وأضاف: «وعشان كدة كنت موجود النهاردة وشرفت بلقاء في البداية أخي الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، وبعدها شرفت بلقاء الرئيس جوزيف عون، رئيس لبنان، وبعدها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري».

وأكد رئيس الوزراء أنه في كل اللقاءات حرص على نقل رسالة الرئيس وموقف مصر الداعم الكامل للبنان في المجال السياسي والدبلوماسي واللوجستي والاقتصادي في كل النقاط التي يطلبها الأشقاء في لبنان في هذه المرحلة، مضيفًا أنه ناقش مع الدكتور نواف سلام أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار إلى أن الشهر الماضي شهد انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية–اللبنانية المشتركة في القاهرة، وكانت هذه المرة الأولى منذ 6 سنوات، وتركز حديثهما اليوم على تفعيل كل ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم في الشهر الماضي.

وأوضح مدبولي أن هناك أولوية قصوى لمجالات الطاقة، تحديدًا قطاع الغاز وقطاع الكهرباء، لأن لبنان يمر ببعض التحديات في هذين القطاعين، مشيرًا إلى أنه حرص على اصطحاب أعضاء الوفد المرافق، وهم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة هذه الملفات المهمة وذات الأولوية للأشقاء في لبنان.

وأشار إلى أنه مع توقف العدوان الغاشم على الجنوب اللبناني من الجانب الإسرائيلي، هناك خطط واضحة لإعادة الإعمار في الجنوب اللبناني، ولذلك عرضت مصر استعدادها من خلال شركاتها وشركات المقاولات والتشييد والبناء وكل الشركات الأخرى لدعم لبنان وتقديم كل الخبرات الفنية واللوجستية، سواء من خلال الشركات المصرية منفردة أو بالشراكة مع الشركات اللبنانية.

وأضاف أن هناك تقديرًا واضحًا من الجانب اللبناني لهذا الدعم، كما تم الاتفاق على مشروعات مشتركة في مجالات الغاز والكهرباء بين الوزراء المعنيين في الجانبين لدعم لبنان في هذه المجالات.

وختم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحه بالتأكيد على دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها بجانبه، وحرصها على استقرار وسلامة ووحدة أراضي لبنان، ودعم الدولة المصرية لكل السلطات اللبنانية لبسط سيادتها على كامل الحدود اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عن الأمم المتحدة في وقف جميع إجراءات العدوان، وضمان سيادة لبنان على كامل أراضيه، متمنيًا للأشقاء اللبنانيين دوام الاستقرار والتقدم والرقي.

القاهرة الإخبارية بيروت مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي

