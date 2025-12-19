بالأدوية وطبيعية.. طرق علاج تورم الوجه في الصباح

تورم الوجه من المشكلات الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص.. فكيف يمكن علاجها؟

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم طرق علاج تورم الوجه أو الوذمة.

علاج تورم الوجه

يعتمد علاج تورم الوجه على السبب وقد يشمل ما يلي:

المضادات الحيوية لعلاج الوذمة الوجهية المرتبطة بالعدوى.

مضادات الهيستامين لعلاج تورم الوجه الناتج عن الحساسية.

الكورتيكوستيرويدات لعلاج التورم الوجهي الناتج عن الطفح الجلدي أو الحساسية.

حاقن الإبينفرين التلقائي لعلاج ردود الفعل التحسسية الشديدة مثل التأق.

يتم تغيير الأدوية عندما يتسبب دواء ما في حدوث وذمة في الوجه.

غسل الأنف لعلاج التورم الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية.

الجراحة لعلاج إصابات الوجه، أو لعلاج حالات مثل انسداد الغدة اللعابية أو خراج الأسنان



علاج انتفاخ الوجه في المنزل



إذا كنت تعاني من تورم مفاجئ في الوجه، يُنصح بحجز موعد مع طبيب ، وفي هذه الفترة، إليك بعض الأمور التي يمكنك القيام بها في المنزل لتخفيف الأعراض:

أبقِ رأسك مرفوعاً لتقليل تراكم السوائل في وجهك.

ضع كمادة باردة على وجهك للمساعدة في تخفيف الالتهاب والتورم.

تناول مسكنات الألم