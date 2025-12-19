قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس عاصمة مصر| بتروجيت يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة غزل المحلة وفاركو بكأس عاصمة مصر
رصاصة طائشة تحصد روح طبيب قنا| ماذا حدث للدكتور أبو الحسن رجب؟.. وأصدقائه: عانى 45 يوما من الإصابة.. ورحيله وجع قلوبنا
بالاسم من المنزل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025
يوتيوب متوقف وجوجل خارج الخدمة.. عطل Cloudflare يضرب أشهر المواقع
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة 19 ديسمبر، البروفيسور أمون مورويرا، وزير الخارجية والتجارة الدولية الزيمبابوي، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي ثمن عمق العلاقات التي تجمع مصر وزيمبابوي.

وأعرب عن التطلع لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، والحرص على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري مع زيمبابوي، مشيرًا إلى الإمكانات الواعدة والفرص المتاحة في البلدين.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بما يواكب خطة عمل الحكومة الزيمبابوية، بالإضافة إلى عقد منتدى أعمال لتعزيز الاستثمارات في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بخبرة كبيرة، وفي مقدمتها الإنشاءات والبنية التحتية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وصناعة الدواء، والقطن والنسيج، والتصنيع الزراعي والغذائي، بما يسهم في تنفيذ الخطط الوطنية التنموية لزيمبابوي.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى خبرات الشركات المصرية المتراكمة في تنفيذ المشروعات التنموية في أفريقيا بما يفتح آفاق أوسع للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، مجدداً استعداد مصر لمواصلة دعم برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الزيمبابوية، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بما يسهم في دعم جهود التنمية ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، تبادل الوزيران الآراء حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية، واتفقا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة البروفيسور أمون مورويرا وزير الخارجية والتجارة الدولية وزير الخارجية والتجارة الدولية الزيمبابوي السفير تميم خلاف

