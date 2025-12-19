وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة 19 ديسمبر، البروفيسور أمون مورويرا، وزير الخارجية والتجارة الدولية الزيمبابوي، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي ثمن عمق العلاقات التي تجمع مصر وزيمبابوي.

وأعرب عن التطلع لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، والحرص على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري مع زيمبابوي، مشيرًا إلى الإمكانات الواعدة والفرص المتاحة في البلدين.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بما يواكب خطة عمل الحكومة الزيمبابوية، بالإضافة إلى عقد منتدى أعمال لتعزيز الاستثمارات في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بخبرة كبيرة، وفي مقدمتها الإنشاءات والبنية التحتية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وصناعة الدواء، والقطن والنسيج، والتصنيع الزراعي والغذائي، بما يسهم في تنفيذ الخطط الوطنية التنموية لزيمبابوي.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى خبرات الشركات المصرية المتراكمة في تنفيذ المشروعات التنموية في أفريقيا بما يفتح آفاق أوسع للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، مجدداً استعداد مصر لمواصلة دعم برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الزيمبابوية، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بما يسهم في دعم جهود التنمية ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، تبادل الوزيران الآراء حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية، واتفقا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.