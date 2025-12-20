اسمك إيه ياشابة؟.. سما المصري تهاجم ياسمين عز بسبب محمد صبحي

وجهت الفنانة سما المصري، انتقادا للإعلامية ياسمين عز، على خلفية تصريحاتها الأخيرة بشأن الفنان محمد صبحى.

وكتبت سما المصرى عبر حسابها الرسمى على فيسبوك: “هو أنا كل لما أنام شوية أصحى ألاقى كوكب المريخ دخل علينا.. الست اللى تحت دى أنا مش عارفاها مين بس قالوا بتهاجم العبقرى الوطنى محمد صبحي”.

وأضافت: “قالوا لى أنها شغالة مذيعة فى قناة مش مصرية فأنا فهمت الموضوع بعدها، طب ماحد يشوفلي قناة مش مصرية ياجماعة يقبضونى بالدولار”.

تابعت: “كنت هارد بس الأستاذ انجز واوجز فى الرد، انتى اسمك ايه ياشابة؟؟فكريني بيكي كده ومعلش مش متابعة، اسمك ايه؟”.

ياسمين عز: الفنان محمد صبحي يحاول لفت الأنظار عن مشكلة السائق

وافتتحت الإعلامية ياسمين عز، حلقة أمس الجمعة، من برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، بالحديث عن أزمة الفنان محمد صبحي.

قالت ياسمين عز: "أنت بتحاول تلفت الأنظار عن موضوع مشكلة السائق، والمسكين كان بيجري وراك في العريية ولا عَبَّرته، ولا أسكت الله حسا، ومش هننسى موضوع السواق والمنظر اللي الناس كلها شافته، وكفاية موضوع التنظير".

وأضافت ياسمين عز: "أنت بتقول انت مُربِّي الأجيال.. أي أجيال؟، وما تنساش إن ليك فيلم فيه مشاهد ساخنة بينك وبين الفنانة هياتم".