سما المصري تثير الجدل برسالة ساخرة إلى "القصيرين"

أثارت الفنانة سما المصري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وجهت فيه رسالة ساخرة لفئة "القصيرين" بأسلوب طريف تسبب في تفاعل واسع بين المتابعين.

وقالت سما في الفيديو: "لكل قصير نصيحة: القصر مش مرض… ده ابتلاء علشان ترضى بقضاء ربنا. وما تزعلش لو حد قالك قصير، عادي. وبلاش تحقد على الطوال، لأن كتر الحقد ممكن يخليك تقصر .

وكانت أعلنت الفنانة سما المصري إثارة موجة جديدة من الجدل بعد كشف نيتها الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، بالتزامن مع إعلان دخولها في قصة حب جديدة، مؤكدة أن شريكها يتمتع بقدر كبير من الحنان الذي تعتبره “نقطة ضعفها”.

وكتبت سما عبر حسابها على فيسبوك أن مشاعرها بدأت تتحرك تجاه شخص “حنون”، لافتة إلى أن هذا الحب يبدو حقيقيًا.

وكانت سما قد أكدت سابقًا تلقيها دعمًا كبيرًا من جمهورها للترشح في الانتخابات، حيث نشرت صورة عبر إنستجرام وأعلنت استعدادها لخوض المنافسة البرلمانية المقبلة، مؤكدة التزامها بدعم متابعيها وتلبية رغباتهم.