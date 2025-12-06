قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
فن وثقافة

اصطبحوا بقى.. سما المصري ترد بقوة على وصفها بالحولة| تفاصيل

سما المصري
سما المصري
سعيد فراج

نشرت الفنانة سما المصري تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجحرام ترد فيه بقوة على منتقديها والمتنمرين عليها وذلك بعد إعلان حجابها والدخول فى قصة حب جديدة وأخيرا وصفها بالحولة. 

وقالت سما المصري : “طب صحيح أيوة أنا حولة بس دى خلقة ربنا وملناش فيها حاجة.. اللى بيتنمروا عليا اخلقوا بس نص العين دى وبعدين اتكلموا.. اصطبحوا بقى”. 

سما المصري ترتدي الحجاب وتعيش قصة حب 

وكانت الفنانة سما المصري أعلنت عن تجديد بطاقتها الشخصية وتحديث صورتها، مشيرة إلى أنها استبدلت صورتها القديمة بصورة جديدة وهي مرتدية الحجاب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت سما المصري في تعليقها على المنشور:"بقيت محجبة رسمي عند الحكومة خلاص، واتغيرت صورتي في البطاقة لسيدة فاضلة محجبة. الاحترام حلو برضو، والآخر يطلع واحد متخلف يقول بتتشبه بالرجال… يا جاهل، انت اللي شبه الرجال عشان انت مش راجل. بس قمر في الحقيقة، وقمر في البطاقة… خمسة علينا."

تحدّثت الفنانة سما المصري حول الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ظهورها بالجلباب الصعيدي في انتخابات مجلس النواب.

وكتبت سما المصري عبر حسابها على فيسبوك: "هي مين دي اللي تسيب البلد وتمشي؟ انتوا بتحلموا، أنا قاعدة على قلبكم، والمصحف لا أقعد أفرس فيكم كده. أنا جايبة آخرى النهارده، فبلاش الاستفزاز ده بقى.. نهدى شوية".

واختتمت: "آخركم قرشين.. لو في ناس فاكرة أن الحجاب هيحوشني عنهم وهاسكت على قلة أدبهم معايا يبقوا غلطانين... باحترم الحجاب اه لكن عمري ما احترمتكم ولا هاحترمكم، واصبروا شوفوا هاعمل إيه وهتعرفوا الناس حقيقتكم... الصبر".

الفنانة سما المصري سما المصري أعمال سما المصري حجاب سما المصري أزمة سما المصري

