تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

علق الفنان أحمد سعد فى تصريحات تلفزيونية على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وذلك أثناء تواجده ببرنامج ذا فويس.

وقال أحمد سعد معلقا على الصورة : دي صورة يوم جواز شيرين وحسام حبيب وربنا والكوكب يسامحنا على الجريمة اللي إحنا عملناها دي.

أحمد سعد يهنئ زوجته

من ناحية أخرى وجّه الفنان أحمد سعد رسالة تهنئة خاصة لزوجته علياء بسيوني بعد حصولها على جائزة أفضل مديرة أعمال لعام 2025، معبّرًا عن فخره ودعمه لها في مسيرتها المهنية.

ونشر سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” منشورًا قال فيه: “مبروك لولا جائزة أحسن مديرة أعمال.. وأنا كمان بديها جائزة أحسن وأجدع وأشطر زوجة وأم عن سنة 2025، وإن شاء الله العمر كله في نجاح".

حادث أحمد سعد

وتعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة ، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت زوجته علياء بسيوني إن أحمد سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون أي سرعة زائدة بعد إحياء حفل زفاف بالقاهرة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات وتواجد معه شقيقه عمرو سعد.