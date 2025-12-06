قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لـ تصادم 4 سيارات ومصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بطريق مطروح
الرئيس السيسي يشدد على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني
حادث مروع بالطريق الساحلى بمطروح.. مصرع 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات
الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات بيزيرا حتى لايتم فسخ التعاقد
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة
فن وثقافة

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أحمد سعد
أحمد سعد

علق الفنان أحمد سعد فى تصريحات تلفزيونية على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وذلك أثناء تواجده ببرنامج ذا فويس. 

وقال أحمد سعد معلقا على الصورة : دي صورة يوم جواز شيرين وحسام حبيب وربنا والكوكب يسامحنا على الجريمة اللي إحنا عملناها دي. 

أحمد سعد يهنئ زوجته 

من ناحية أخرى وجّه الفنان أحمد سعد رسالة تهنئة خاصة لزوجته علياء بسيوني بعد حصولها على جائزة أفضل مديرة أعمال لعام 2025، معبّرًا عن فخره ودعمه لها في مسيرتها المهنية.

ونشر سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” منشورًا قال فيه: “مبروك لولا جائزة أحسن مديرة أعمال.. وأنا كمان بديها جائزة أحسن وأجدع وأشطر زوجة وأم عن سنة 2025، وإن شاء الله العمر كله في نجاح".

حادث أحمد سعد 

وتعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة ، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت زوجته علياء بسيوني إن أحمد سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون أي سرعة زائدة بعد إحياء حفل زفاف بالقاهرة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات وتواجد معه شقيقه عمرو سعد.

حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
انشاء موقف
صحة الشرقية
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
