وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
محافظات

رئيس مياه المنوفية يجتمع برؤساء الأفرع لمناقشة استعدادات الشركة لموسم الأمطار

اجتماع
اجتماع
مروة فاضل

عقد المهندس رشدى السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع، لمناقشة استعدادات الشركة لموسم الأمطار لشتاء 2026.

وناقش عمر استعدادات الشركة لمواجهة موسم الأمطار، والتدابير التى اتخذتها لمواجهة الأمطار والسيول.

وشدد على ضرورة استعداد فرق الطوارئ على مدار اليوم والاستمرار فى تنفيذ خطة تطهير البلاعات الخاصة بالأمطار، وتجهيز معدات شفط المياه، والتأكد من جاهزية السيارات والمركبات المستخدمة فى عمليه شفط مياه الأمطار.

وطالب بالعمل على زيادة نسبة التحصيل، وتكثيف الجهود في حصر الوصلات الخلسة، والتنسيق الكامل بين القطاع التجاري بالشركة وجميع رؤساء الأفرع التابعة في ضبط تلك الوصلات والتي يلجأ إليها البعض لعدم اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات.

وأكد ضرورة التعاون من أجل الارتقاء بمنظومة العمل لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، سواء خدمة مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين، وضرورة التحرك السريع لحل المشكلات التى تواجه المواطنين.

كما أكد قيام الشركة بتنفيذ جميع الاستعدادات لتأمين خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بجميع المدارس التي بها لجان بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025.

ووجه، رؤساء الأفرع بسرعة حل مشاكل المواطنين والاستمرار فى المرور الميداني على المحطات الخاصة بالشركة لمتابعة سير العمل داخل المحطات من أجل التطوير الدائم، والوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا، ورفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع الغيار اللازمة فى إتمام عملية التشغيل والصيانة، والاهتمام بالمظهر اللائق بكل محطة.

المنوفية اخبار محافظة المنوفية شركة المياه موسم الشتاء الأمطار

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أندرويد

طريقة تسجيل المكالمات على هواتف أندرويد في 2025

تويوتا GR GT

إطلاق تويوتا GR GT السوبر كار الهجينة بمحرك V8

تسخين السيارة

تسخين السيارة في الصباح جريمة يعاقب عليها القانون في هذا البلد

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

