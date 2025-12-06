رئيس مياه المنوفية يجتمع برؤساء الأفرع لمناقشة استعدادات الشركة لموسم الأمطار

عقد المهندس رشدى السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع، لمناقشة استعدادات الشركة لموسم الأمطار لشتاء 2026.

وناقش عمر استعدادات الشركة لمواجهة موسم الأمطار، والتدابير التى اتخذتها لمواجهة الأمطار والسيول.

وشدد على ضرورة استعداد فرق الطوارئ على مدار اليوم والاستمرار فى تنفيذ خطة تطهير البلاعات الخاصة بالأمطار، وتجهيز معدات شفط المياه، والتأكد من جاهزية السيارات والمركبات المستخدمة فى عمليه شفط مياه الأمطار.

وطالب بالعمل على زيادة نسبة التحصيل، وتكثيف الجهود في حصر الوصلات الخلسة، والتنسيق الكامل بين القطاع التجاري بالشركة وجميع رؤساء الأفرع التابعة في ضبط تلك الوصلات والتي يلجأ إليها البعض لعدم اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات.

وأكد ضرورة التعاون من أجل الارتقاء بمنظومة العمل لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، سواء خدمة مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين، وضرورة التحرك السريع لحل المشكلات التى تواجه المواطنين.

كما أكد قيام الشركة بتنفيذ جميع الاستعدادات لتأمين خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بجميع المدارس التي بها لجان بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025.

ووجه، رؤساء الأفرع بسرعة حل مشاكل المواطنين والاستمرار فى المرور الميداني على المحطات الخاصة بالشركة لمتابعة سير العمل داخل المحطات من أجل التطوير الدائم، والوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا، ورفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع الغيار اللازمة فى إتمام عملية التشغيل والصيانة، والاهتمام بالمظهر اللائق بكل محطة.