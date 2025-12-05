قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة
ارتفاع ضحايا فيصانات سريلانكا والانهيارات الأرضية لـ 465 قتيـ.لا
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الروسي مشروعات التعاون وقضايا غزة والسودان وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتداء جنسي ينتهي بالايداع بمؤسسة عقابية.. ماذا حدث داخل مدرسة في المنوفية؟

ضبط طالبين بتهمة التعدي علي زميلهم
ضبط طالبين بتهمة التعدي علي زميلهم
مروة فاضل

واقعة مؤسفة شهدتها مدينة السادات في محافظة المنوفية عقب اعتداء صغيرين علي زميلهم داخل دورة مياه مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة السادات. 

بدأت الواقعة عندما حرر اب بمركز شرطة السادات محضرا بقسم الشرطة يتهم فيه طالبين بالتعدي الجنسي علي نجله داخل مدرسة تعليم اساسي عقب الانتهاء من اليوم الدراسي. 

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة السادات بتلقيهم بلاغا من ولي امر طالب يدعي “ ص. ا” موظف بالتعدي الجنسي علي نجله “ي” 13 سنة طالب بالصف الاول الاعدادي داخل المدرسة. 

واتهم الاب كلا من “ م. ج”، “ م. ع” 13 سنة بالتعدي جنسيا على نجله داخل حمام المدرسة وإحداث اصابات به في الوجه والرقبة. 

فيما القت قوات الشرطة القبض علي الطلاب المتهمين ومواجهتهم بما حدث واعترفا بارتكابهم الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في القضية. 

وفي وقت لاحق قررت جهات التحقيق في مدينة السادات بمحافظة المنوفية ايداع طفلين تعدوا علي زميلهم جنسيا داخل دورة مياه مدرستهم بمدينة السادات. 

حيث تم ايداعهم في المؤسسة العقابية التربوية في مدينة قويسنا وذلك بسبب صغر سنهم حيث انهم احداث لم تتجاوز أعمارهم 13 عاما.

وتستمر التحقيقات في الواقعة. 

فيما قال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، انه تم اكتشاف الواقعة من قبل إداره المدرسة أثناء المرور علي دورات المياه عقب انتهاء اليوم الدراسي وتم اتخاذ كافة الاجراءات في حينه حيث ان إداره المدرسة من قامت الابلاغ عن الواقعة. 

وأوضح ان اي إجراءات ضد الطلاب سيكون بعد الانتهاء من تحقيقات الشرطة. 

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية التعدي السادات امن المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في تعاملات اليوم الجمعة 5-12-2025

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

العراق

الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار الحوثيين وحزب الله جماعة إرهابية

ميرتس ونتنياهو

حزب ألماني: زيارة ميرتس لنتنياهو "إعلان حرب على القانون الدولي"

بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد