اعتداء جنسي ينتهي بالايداع بمؤسسة عقابية.. ماذا حدث داخل مدرسة في المنوفية؟

واقعة مؤسفة شهدتها مدينة السادات في محافظة المنوفية عقب اعتداء صغيرين علي زميلهم داخل دورة مياه مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة السادات.

بدأت الواقعة عندما حرر اب بمركز شرطة السادات محضرا بقسم الشرطة يتهم فيه طالبين بالتعدي الجنسي علي نجله داخل مدرسة تعليم اساسي عقب الانتهاء من اليوم الدراسي.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة السادات بتلقيهم بلاغا من ولي امر طالب يدعي “ ص. ا” موظف بالتعدي الجنسي علي نجله “ي” 13 سنة طالب بالصف الاول الاعدادي داخل المدرسة.

واتهم الاب كلا من “ م. ج”، “ م. ع” 13 سنة بالتعدي جنسيا على نجله داخل حمام المدرسة وإحداث اصابات به في الوجه والرقبة.

فيما القت قوات الشرطة القبض علي الطلاب المتهمين ومواجهتهم بما حدث واعترفا بارتكابهم الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في القضية.

وفي وقت لاحق قررت جهات التحقيق في مدينة السادات بمحافظة المنوفية ايداع طفلين تعدوا علي زميلهم جنسيا داخل دورة مياه مدرستهم بمدينة السادات.

حيث تم ايداعهم في المؤسسة العقابية التربوية في مدينة قويسنا وذلك بسبب صغر سنهم حيث انهم احداث لم تتجاوز أعمارهم 13 عاما.

وتستمر التحقيقات في الواقعة.

فيما قال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، انه تم اكتشاف الواقعة من قبل إداره المدرسة أثناء المرور علي دورات المياه عقب انتهاء اليوم الدراسي وتم اتخاذ كافة الاجراءات في حينه حيث ان إداره المدرسة من قامت الابلاغ عن الواقعة.

وأوضح ان اي إجراءات ضد الطلاب سيكون بعد الانتهاء من تحقيقات الشرطة.