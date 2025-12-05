رنا رئيس تؤدي مناسك العمرة..صور

شاركت الفنانه رنا رئيس صورا جديدة أثناء تأديها لمناسك العمرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رنا رئيس من أمام الكعبة مرتدية عباءة باللون الأسود ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

ونفت الفنانة رنا رئيس اخبار تعرضها للإجهاض الفترة الماضية بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة .

وأكدت رنا رئيس عبر برنامج "ET بالعربي"، أن ما تعرضت له هو نزيف في المعدة فقط، مضيفة: "دي حاجة ربنا كتبهالي أني أتعب دلوقتي، الإصابة كانت خطر وصعبة لكن الحمد لله عديت منها".



وأضافت أن تلك الإصابة أثرت بشكل كبير على عملها مما دفعها للاعتذار عن عدد من الأعمال الفنية منها فيلم "سفاح التجمع"، متابعة: "التعب كان عندي من بدري، في حاجات اعتذرت عنها لاني كنت تعبانة.