إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الصناعات الدفاعية المشاركين بالمعرض، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى هامش فعاليات اليومين الثالث والرابع للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2025.

التقى اللواء بحرى أح محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية مع نائب رئيس أركان البحرية الفرنسية ، وقائد القوات البحرية الصومالية ، ومسئولى شركة Hanwha الكورية الجنوبية .

كما التقى اللواء طيار أح عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية مع قائد قاعدة الشهيد على فليح بالعراق إنابة عن قائد القوة الجوية العراقية ، ونائب رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية للوجستيات ، ومدير التخطيط وإدارة المشاريع بالقوات الجوية التركية ، وقائد القيادة المركزية للقوات الجوية الهندية ، ومسئولى شركات Edge الإماراتية ، وشركة Turkish Aerospace التركية ، وشركة Lacroix الفرنسية ، ووزير الإنتاج الحربى لدولة البرازيل ، ونائب قائد القوات التشيكية ، وقائد القوات الجوية المالى ، وقائد القوات الجوية لجمهورية الكونغو الديمقراطية ، ومسئولى شركات MBDA الفرنسية و NORINCO الصينية ، و NORTHROP GRUMMAN الأمريكية ، و CPMIEC الصينية.

كما التقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوي مع نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكرى بدولة روسيا ، ومسئولى شركتى Rosoboron Export - High precision weapons الروسيتين ، وشركتى Hensoldt - Defence Dieالألمانيتين ، ومسئولى شركاتCetc - CPMIECELINC الصينية .

كما التقى اللواء أح محمد عدلى عبد الواحد رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة مع وزير الإنتاج الحربى لدولة كوريا الجنوبية ، ونائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكرى بدولة روسيا ، ومسئولى شركة kai الكورية الجنوبية للصناعات الجوية .

وتناولت اللقاءات بحث التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة وتبادل الخبرات على النحو الذى يعزز من القدرات العسكرية ويدعم المجالات الدفاعية والأمنية على كافة المستويات.

كذلك تم توقيع عدد من عقود الإتفاق للتعاون العسكرى بين قوات الدفاع الجوي وشركة Defence Diehl الألمانية ، وإدارة الأسلحة والذخيرة مع شركتى Pof الباكستانية و Elink الصينية ، وإدارة الحرب الكيميائية مع شركة Lacroix الفرنسية ، وقوات المظلات مع شركة AIRBORNE SYSTEM الأمريكية .