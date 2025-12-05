عمرو رضوان: الحزمة الضريبية الجديدة خطوة جريئة لإنعاش الاقتصاد

قال الخبير الاقتصادي عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إن التسهيلات الضريبية التي أعلنها الرئيس تمثل دفعة قوية لبيئة الاستثمار في مصر، وتدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية.



وأوضح رضوان، أن تلك الحزمة ستسهم في تحسين مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي، لأنها توفر للمستثمرين مناخًا أكثر استقرارًا ويقينًا في الإجراءات، وهو ما يعد عنصرًا حاسمًا قبل ضخ أي رؤوس أموال.



وأضاف، أن التسهيلات الجديدة تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الدولة في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجبهة الوطنية ترى في هذه الخطوة فرصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في خطط التنمية الوطنية.



وأكد، أن ربط منظومة الضرائب بالخدمات الإلكترونية الحديثة وتقليل التدخلات اليدوية سيعزز الشفافية ويحسن العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية.



واختتم رضوان، بأن القرارات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو اقتصاد إنتاجي قادر على خلق فرص عمل وجذب استثمارات نوعية تعزز القدرة التنافسية للسوق المصرية.