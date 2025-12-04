برلماني: إيديكس 2025 يعكس قوة مصر الصناعية… وحزمة التسهيلات الضريبية خطوة تاريخية

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر باتت لاعبًا رئيسيًا في منظومة الصناعات الدفاعية عالميًا، مشيرًا إلى أن المعرض أصبح منصة دولية تجذب كبرى الشركات العالمية وصنّاع القرار العسكري، بما يعكس ثقل الدولة المصرية وقدراتها المتنامية في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الدسوقي ، في تصريح خاص لـ" صدى البلد " أن الإشادة التي حظي بها المعرض هذا العام تؤكد نجاح القوات المسلحة في تنظيم حدث عالمي بكل المقاييس، يجمع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية ويتيح تبادل الخبرات بين دول العالم، وهو ما ينعكس إيجابًا على مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وعن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، قال عضو لجنة الشئون الاقتصادية إن توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الجديدة تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والممولين، وتؤسس لمنظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية، تقوم على الثقة والمصداقية، مؤكدًا أن هذه الحزمة ستُسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين يعكس إرادة سياسية واضحة لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وهو ما يتكامل مع ما أعلنته الحكومة اليوم من جهود لجذب الاستثمارات، وتوقيع عقود صناعية كبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما ثمّن الدسوقي فوز مصر بعضوية الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الثقة الدولية في الدور المصري المتنامي بقطاع النقل البحري، ويُعد إضافة مهمة لمكانة مصر في الهيئات الدولية المتخصصة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالإنجاز الرياضي الذي حققه منتخب مصر للكاراتيه، مؤكدًا أن تصدر مصر لترتيب بطولة العالم يعكس قوة الإرادة لدى الرياضيين المصريين، وجهود الدولة في دعم المواهب والبطولات العالمية.