قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التوتر مستمر.. مادورو يكشف عن تفاصيل المحادثة الأخيرة مع ترامب
هل يُعقل اتهام طفل 12 عامًا بتعاطي منشطات؟.. والد يوسف يكشف مفاجأة
بقناع أبيض.. محمد صلاح يخطف الأنظار على مقاعد بدلاء ليفربول
حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان
إصابة 5 جنود إسرائيليين.. هجوم غير مسبوق من أنفاق رفح يربك قوات الاحتلال
مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة
لأول مرة منذ عقود.. اجتماع سياسي بين لبنان وإسرائيل بضغوط أمريكية
عودة المياه تدريجياً بعد إصلاح كسر خط المياه أمام مستشفى أم المصريين
برشلونة لم يطلبه.. وليد صلاح الدين يكشف موقف الأهلي من رحيل حمزة عبدالكريم
6 لاعبين تنتهي عقودهم.. وليد صلاح الدين يكشف موقف ديانج من التجديد للأهلي
المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة
بسبب محادثات على سيجنال.. البنتاجون يتهم وزير الدفاع بتعريض القوات للخطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: إيديكس 2025 يعكس قوة مصر الصناعية… وحزمة التسهيلات الضريبية خطوة تاريخية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
حسن رضوان

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر باتت لاعبًا رئيسيًا في منظومة الصناعات الدفاعية عالميًا، مشيرًا إلى أن المعرض أصبح منصة دولية تجذب كبرى الشركات العالمية وصنّاع القرار العسكري، بما يعكس ثقل الدولة المصرية وقدراتها المتنامية في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الدسوقي ، في تصريح خاص لـ"  صدى البلد " أن الإشادة التي حظي بها المعرض هذا العام تؤكد نجاح القوات المسلحة في تنظيم حدث عالمي بكل المقاييس، يجمع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية ويتيح تبادل الخبرات بين دول العالم، وهو ما ينعكس إيجابًا على مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وعن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، قال عضو لجنة الشئون الاقتصادية إن توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الجديدة تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والممولين، وتؤسس لمنظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية، تقوم على الثقة والمصداقية، مؤكدًا أن هذه الحزمة ستُسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين يعكس إرادة سياسية واضحة لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وهو ما يتكامل مع ما أعلنته الحكومة اليوم من جهود لجذب الاستثمارات، وتوقيع عقود صناعية كبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما ثمّن الدسوقي فوز مصر بعضوية الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الثقة الدولية في الدور المصري المتنامي بقطاع النقل البحري، ويُعد إضافة مهمة لمكانة مصر في الهيئات الدولية المتخصصة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالإنجاز الرياضي الذي حققه منتخب مصر للكاراتيه، مؤكدًا أن تصدر مصر لترتيب بطولة العالم يعكس قوة الإرادة لدى الرياضيين المصريين، وجهود الدولة في دعم المواهب والبطولات العالمية.

إيديكس 2025 الصناعية التسهيلات الضريبية المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ترشيحاتنا

أرشيفية

الكنيست الإسرائيلي يوافق على مقترح لابيد لتبني “خطة العشرين” بشأن غزة

دونالد ترامب

ترامب يمنح عفوا غير مشروط لنائب ديمقراطي وزوجته يواجهان اتهامات جنائية

منع شامل لطالبي الهجرة من 19 دولة… ترامب يلغي غرين كارد ويُوقف التجنيس

أمريكا تقفل أبوابها.. ترامب يوقف الهجرة في وجه 19 دولة ويطلق مراجعة شاملة للبطاقات الخضراء

بالصور

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

منى زكي تخطف الأنظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الست بمهرجان مراكش

منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش

فيديو

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد