مدبولي يبرز أهمية افتتاح "إيديكس 2025" كمنصة دفاعية رائدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، حصاد الأسبوع الجاري، مسلطًا الضوء على عدد من الملفات الهامة التي شهدتها الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أبرز الفعاليات التي شهدها الأسبوع، ومنها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025).

ويُعد هذا المعرض منصة دولية رائدة تستعرض أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، مؤكدًا على مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعات.