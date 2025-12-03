نوات الاسكندرية .. نوة قاسم هل يصادفها أمطار هذا العام| الأرصاد تجيب

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه عتبارا من غدا الخميس، ولمدة خمسة أيام قادمة، بحسب جدول النوات التي تشهدها محافظة الاسكندرية، من المنتظر أن تتعرض الاسكندرية إلى نوة قاسم، والتي تحمل معها رياح جنوبية غربية، محملة بالعواصف الشديدة ونشاط للرياح.

موعد نوة قاسم وتغيرات حالة الطقس

قالت منار غانم، في تصريحات لـ صدى البلد، إنه في ظل التغيرات المناخية، بدأنا نلاحظ تغير في مواعيد النوات وتساقط الأمطار، وأصبح هناك احتمالية لعدم مصادفة سقوط موجات المطر مع نوات الاسكندرية، وأصبح أنه قد تحدث قبل موعد النواة أو بعدها.

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن النوات، هي موجات جوية وتوقيتات اخترعها الصيادين قديما بالاسكندرية، لتحديد نوبات البحر، ورصد حالة هدوءه من عدمه حتى يتمكنوا من تأمين مواعيد رحلات الصيد التي يقومون بها في عرض البحر، مشيره ألى انه اشتهرت هذه النوات منذ تلك اللحظة.

اعتبرت غانم، أنه الأوقع هي أن الاسكندرية محافظة معرضة بشكل مستمر لموجات غير مستقرة وتأثير للمنخفضات الجوية سواء كانت منخفضة أو قوية.

أكذوبة نوات اسكندرية وموجات المطر

مشيره أنه بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه حتى نهاية هذا الأسبوع وبداية الاسبوع المقبل، سوف تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومناطق من شمال الوجه البحري، يقابلها اعتدال وهدوء في سرعات الرياح.

وتابعت: "لكن اعتبارا من يوم السبت المقبل، سوف تبدأ قيم درجات الحرارة تنخفض وتتأثر البلاد بمنخفض جوي تأثيره الأكبر يكون على المناطق الساحلية يوم الأحد المقبل، حيث سيكون هناك تساقط أمطار ونشاط رياح مما قد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، على البحر المتوسط.

اختتمت غانم، قائله:" الأوقع لدي هيئة الأرصاد الجوية، هو الرجوع والاستناد للتوزيعات الضغطية والمنخفضات الجوية التي ترصدها الهيئة، أما النوات فهي متغيرة، وباتت مع التغيرات المناخية، أحيانا لا يصادف موعدها سقوط أمطار أو موجة غير مستقرة، قد نجد نوة تمر على الأسكندرية ولا يوجد لها أي تأثير".