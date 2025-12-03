قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: نخطط لإنشاء 10 آلاف غرفة فندقية بمنطقة الأهرامات
وزير المالية:الحكومة بصدد الانتهاء من برنامج تمويلي منخفض التكلفة قريباً
الحكومة: تسهيلات ضريبية جديدة وتحديث "وثيقة ملكية الدولة" لدعم الاستثمار
معتز الخصوصي: على الأحزاب تقديم برامج واقعية تعبر عن المواطن وتنزل الشارع
وزير المالية: الهدف من حزمة التسهيلات الثانية توسيع القاعدة الضريبية
وزير المالية: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي
مدبولي يبرز أهمية افتتاح "إيديكس 2025" كمنصة دفاعية رائدة
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
أخبار البلد

نوات الاسكندرية .. نوة قاسم هل يصادفها أمطار هذا العام| الأرصاد تجيب

الطقس ونوة قاسم
الطقس ونوة قاسم
نورهان خفاجي

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه عتبارا من غدا الخميس، ولمدة خمسة أيام قادمة، بحسب جدول النوات التي تشهدها محافظة الاسكندرية، من المنتظر أن تتعرض الاسكندرية إلى نوة قاسم، والتي تحمل معها رياح جنوبية غربية، محملة بالعواصف الشديدة ونشاط للرياح.

موعد نوة قاسم وتغيرات حالة الطقس

قالت منار غانم، في تصريحات لـ صدى البلد، إنه في ظل التغيرات المناخية، بدأنا نلاحظ تغير في مواعيد النوات وتساقط الأمطار، وأصبح هناك احتمالية لعدم مصادفة سقوط موجات المطر مع نوات الاسكندرية، وأصبح أنه قد تحدث قبل موعد النواة أو بعدها.

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن النوات، هي موجات جوية وتوقيتات اخترعها الصيادين قديما بالاسكندرية، لتحديد نوبات البحر، ورصد حالة هدوءه من عدمه حتى يتمكنوا من تأمين مواعيد رحلات الصيد التي يقومون بها في عرض البحر، مشيره ألى انه اشتهرت هذه النوات منذ تلك اللحظة.

اعتبرت غانم، أنه الأوقع هي أن الاسكندرية محافظة معرضة بشكل مستمر لموجات غير مستقرة وتأثير للمنخفضات الجوية سواء كانت منخفضة أو قوية.

أكذوبة نوات اسكندرية وموجات المطر

مشيره أنه بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه حتى نهاية هذا الأسبوع وبداية الاسبوع المقبل، سوف تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومناطق من شمال الوجه البحري، يقابلها اعتدال وهدوء في سرعات الرياح.

وتابعت: "لكن اعتبارا من يوم السبت المقبل، سوف تبدأ قيم درجات الحرارة تنخفض وتتأثر البلاد بمنخفض جوي تأثيره الأكبر يكون على المناطق الساحلية يوم الأحد المقبل، حيث سيكون هناك تساقط أمطار ونشاط رياح مما قد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، على البحر المتوسط.

اختتمت غانم، قائله:" الأوقع لدي هيئة الأرصاد الجوية، هو الرجوع  والاستناد للتوزيعات الضغطية والمنخفضات الجوية التي ترصدها الهيئة، أما النوات فهي متغيرة، وباتت مع التغيرات المناخية، أحيانا لا يصادف موعدها سقوط أمطار أو موجة غير مستقرة، قد نجد نوة تمر على الأسكندرية ولا يوجد لها أي تأثير".

الطقس نوة قاسم نوات الاسكندرية حالة الطقس درجات الحرارة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
طواجن البروتين مع الخضار
