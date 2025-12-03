احتضنا بعضهما.. تشييع جنازة أب ونجله لقيا مصرعهما في حريق بالمنصورة

شيع أهالى قرية شبرا بدين بمحافظة الدقهلية جثمان شهداء لقمة العيش أب ونجله؛ وهما على محمد مصطفى. 44 عاما ونجله ماجد 18عاما حيث لقيا مصرعها إثر نشوب حريق بمحلات بشارع الخواجات في المنصورة.

وشهدت الجنازه بكاء وعويل الزوجة، على زوجها وابنها، وصراخ شقيقته التي ظلت تنادي على والدها وعلى شقيقها، كذلك شهدت الجنازة إغماءات وبكاء شديد. حيث انهار شقيقه الأكبر وظل يبكى مناديا على الفقيدين.

وتم أداء صلاة الجنازه عليهما بالمسجد الكبير بشبرا بدين وأقيمت الجنازه وتم التشييع والدفن بمقابر العائله بقريتهما.

وارتفع عدد ضحايا حريق أحد المنازل بشارع الخواجات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى خمسة متوفيين وأثنى عشر مصابا منهم.

وأصيب كلا من: أحلام محمد الشويحي 80 عاما مقيمة المنصورة

واصابتها كسر بالساعد الايسر ،؛ إبراهيم صلاح عبد الجيد 40 عاما مقيم سمنود غربيه

فرد دفاع مدني واصابته

اختناق وحرق من الدرجه باليد



وأصيب محمد محمود رجب 30 عاما مقيم شارع عبد السلام عارف المنصورة اختناق ، دنيا مجدي محمد 23 عاما مقيمة المنصورة واصيبت باختناق واصيب احمد سمير فاروق 17 عاما مقيم الحسينية المنصورة باختناق وكريم محمد المغربي 19 عاما مقيم شارع بور سعيد المنصورة باختناق.

تم نقل عدد من المصابين الى مستشفى الطوارئ فيما تم علاج اخرين في مكان البلاغ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والحمايه المدنيه الى مكان الحريق الذي ما زال مستمرا في محاوله لاخماده قبل ان ينتقل الى الاماكن الاخرى