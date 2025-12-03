قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: نخطط لإنشاء 10 آلاف غرفة فندقية بمنطقة الأهرامات
وزير المالية:الحكومة بصدد الانتهاء من برنامج تمويلي منخفض التكلفة قريباً
الحكومة: تسهيلات ضريبية جديدة وتحديث "وثيقة ملكية الدولة" لدعم الاستثمار
معتز الخصوصي: على الأحزاب تقديم برامج واقعية تعبر عن المواطن وتنزل الشارع
وزير المالية: الهدف من حزمة التسهيلات الثانية توسيع القاعدة الضريبية
وزير المالية: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي
مدبولي يبرز أهمية افتتاح "إيديكس 2025" كمنصة دفاعية رائدة
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتضنا بعضهما.. تشييع جنازة أب ونجله لقيا مصرعهما في حريق بالمنصورة

تشييع جثمان
تشييع جثمان
همت الحسينى

شيع أهالى قرية شبرا بدين بمحافظة الدقهلية جثمان شهداء لقمة العيش أب ونجله؛ وهما على محمد مصطفى. 44 عاما ونجله ماجد 18عاما حيث لقيا مصرعها إثر نشوب حريق بمحلات بشارع الخواجات في المنصورة.

وشهدت الجنازه بكاء وعويل الزوجة، على زوجها وابنها، وصراخ شقيقته التي ظلت تنادي على والدها وعلى شقيقها، كذلك شهدت الجنازة إغماءات وبكاء شديد. حيث انهار شقيقه الأكبر وظل يبكى مناديا على الفقيدين.

وتم أداء صلاة الجنازه عليهما بالمسجد الكبير بشبرا بدين وأقيمت الجنازه وتم التشييع والدفن بمقابر العائله بقريتهما.

وارتفع عدد ضحايا حريق أحد المنازل بشارع الخواجات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى خمسة متوفيين وأثنى عشر مصابا منهم.

وأصيب كلا من: أحلام محمد الشويحي 80 عاما مقيمة المنصورة
واصابتها كسر بالساعد الايسر ،؛ إبراهيم صلاح عبد الجيد 40 عاما مقيم سمنود غربيه 
فرد دفاع مدني واصابته
اختناق وحرق من الدرجه باليد


 وأصيب محمد محمود رجب 30 عاما مقيم شارع عبد السلام عارف المنصورة اختناق ، دنيا مجدي محمد 23 عاما مقيمة المنصورة واصيبت باختناق واصيب احمد سمير فاروق 17 عاما مقيم الحسينية المنصورة باختناق وكريم محمد المغربي 19 عاما مقيم شارع بور سعيد المنصورة باختناق.

تم نقل عدد من المصابين الى مستشفى الطوارئ فيما تم علاج اخرين في مكان البلاغ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والحمايه المدنيه الى مكان الحريق الذي ما زال مستمرا في محاوله لاخماده قبل ان ينتقل الى الاماكن الاخرى

شبرا بدين جنازه المسجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

ايديكس

إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

بالصور

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد