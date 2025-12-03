الحكومة: حوافز لإنشاء وتشغيل الغرف الفندقية يعادل مقابل التحسين

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن قرار اعتماد حافز للتشجيع على بناء المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية، يعطي المساحة لكل من يمتلك عمارة أن يقوم بتحويلها إلى فنادق.

ولفت رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي إلى أننا نتوسم خير في قطاع السياحة، وعلينا الإسراع في إنشاء مزيد من الغرف الفندقية، داخل المدن الحضارية.

استرسل: بدأنا في تلقي العديد من الطلبات من المستثمرين لتحويل المباني السكنية إلى فنادق، ولذلك الحافز يعادل مقابل التحسين.

ولفت إلى أن الحافز يعني إعفاء المستثمرين من مقابل التحسين، ويتم تطبيقه في كل المدن، مشددا على أننا بحاجة إلى العديد من الغرف الفندقية.