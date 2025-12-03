مدبولي: الإيجار القديم أحد أسباب تدهور المباني الآيلة للسقوط.. وحصر شامل للمنشآت الخطرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أحد العوامل الرئيسية وراء تزايد ظاهرة المباني الآيلة للسقوط في عدد من محافظات الجمهورية هو نظام الإيجار القديم، الذي لم يُمكّن المالك لسنوات طويلة من تطوير العقار أو صيانته بالشكل اللازم.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذه الظاهرة تتواجد في مختلف المحافظات، مع تركز أكبر في محافظتي القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ حصر شامل ودقيق لهذه المنشآت لتحديد حجم المشكلة وتعامل الدولة معها.

دور الحكومة

وأضاف رئيس الوزراء أن العديد من هذه المباني بات يمثل خطرًا حقيقيًا على السكان، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك بشكل عاجل لمعالجة أوضاعها، مع إعداد دراسة متكاملة للاستفادة من المواقع المتميزة التي تقع فيها تلك المساكن، بما يضمن تطوير المناطق ورفع جودة الحياة بها.