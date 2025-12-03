محافظ أسوان يتابع جهود احتواء انهيار عقار سكني قديم ببركة الدماس دون إصابات

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود إحتواء واقعة إنهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة بركة الدماس دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى الأرواح حيث تم إخلاء المنزل منذ أمس من المقيمين فيه تحسباً لتعرضه للإنهيار فى أى وقت نتيجة تقادم العقار .

وفور ورود بلاغ إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان بسرعة التوجه إلى منطقة الواقعة ، وهو الذى تزامن معه الدفع بـ 7 سيارات إسعاف ، وأيضاً فرق الحماية المدنية للتعامل مع أى حالات طارئة .

عقار سكنى

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان بأنه لم تحدث أى إصابات أو خسائر فى الأرواح نتيجة إنهيار العقار السكنى حيث أنه كان يقيم فيه 4 أسر عندما شعرت بحدوث تصدعات قاموا بإخلاء الأثاث والممتلكات الخاصة ، وهو الذى ساهم فى عدم وجود خسائر بشرية.

وأشار إلى أن هذا العقار قديم حيث تم بناؤه منذ حوالى 55 عام ، ونتيجة لتقادمه حدثت التصدعات والإنهيار له ، وتم على الفور عمل كردون لإتخاذ إجراءات الحماية والسلامة المهنية ، ورفع مخلفات المنزل .