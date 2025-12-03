محافظ أسوان يشيد بمشاركة مكتبة مصر العامة في مهرجان سماع الدولى للإنشاد

أشاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمشاركة المشرفة لفريق الإنشاد الدينى بمكتبة مصر العامة بأسوان فى فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الثامنة عشرة تحت شعار (رسالة سلام من مصر إلى العالم) .

وأكد المحافظ على أن هذه المشاركة المتميزة تجسد الوجه الحضارى والثقافى لأسوان وتعكس الدور البارز للمكتبة فى دعم المواهب الشابة وإحياء الفنون الروحية الأصيلة التى توحد القلوب وتعبر عن روح مصر السمحة .

كما أثنى الدكتور إسماعيل كمال على الأداء المتميز والعروض المبهرة التى قدمها فريق الإنشاد الدينى وتركت بصمة واضحة خلال المهرجان ولاقت إعجاباً واسعاً وإشادة كبيرة من الجمهور والضيوف والمنظمين ، ولتؤكد بأن الفنون ليست مجرد عروض بل رسائل سلام ومحبة وتعايش تُرسِلها أسوان إلى العالم عبر صوت أبنائها الفنانين وإبداعاتهم.

وتمنى المحافظ لهم التوفيق والمزيد من النجاحات التى تعزز من الحضور الثقافى والفنى لأسوان فى مختلف المحافل والمهرجانات الدولية الكبرى بإعتبارها عاصمة للثقافة والإقتصاد والشباب الإفريقى.

الإنشاد الدينى

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نهلة الأنصارى مديرة مكتبة مصر العامة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فإننا نعمل لتوسيع دائرة الأنشطة والفعاليات بالمكتبة ، وهو ما تجسد فى مشاركة فرقة الإنشاد الدينى فى مهرجان سماع الدولى يعد أحد أبرز الفعاليات الثقافية والفنية على مستوى العالم ، وقد لإنطلقت دورته الـ 18 لعام 2025 بمشاركة قوية من 9 دول وهى (الجزائر، الأردن، السودان، جنوب السودان، نيجيريا، أوغندا) ، بالإضافة إلى عدد من الفرق المصرية ، علاوة على دولة باكستان التى كانت ضيف شرف الدورة .

وأشارت إلى أن فريق الإنشاد الدينى قد حصل على تكريم خاص تقديراً لتفوقه وأدائه الرفيع خلال فعاليات المهرجان وخاصة فى الفعاليات الختامية حيث قدم الفريق عرض إستثنائي مبهر وصفه الحضور بأنه واحد من أجمل عروض الدورة الحالية .