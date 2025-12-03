الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام إحدى السيدات وزوجها "ضابط شرطة" بالتعدى عليها وتهديدها بالغربية .

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 22 نوفمبر المُنقضى حدثت مشاجرة بين القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) و (زوجة ضابط شرطة ، وشقيقته) داخل إحدى المحلات التجارية لخلافات بينهم على أولوية إستقلال المصعد الكهربائى الخاص بالمحل.

وفى وقت لاحق وحال تواجد الطرفين بإحدى الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا ، قامت الأولى بتصوير شقيقة رجل الشرطة حال إستقلالها سيارتها مما أدى لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهما لإعتراضها على تصويرها ، قامت على إثر ذلك الثانية بالإتصال بشقيقها (ضابط الشرطة) حيث حضر وقام بإبعاد الطرفين بمساعدة الأهالى دون تجاوز.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين ..وتولت النيابة العامة التحقيق.